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17 Kas 2021 - 16:29

Masterchef Yarışmasında Formatın Neden Değiştiği Ortaya Çıktı! Emre Büber Detayı Şok Etti, Ağızları Açık Bıraktı! Meğer Acun Medya Emre Büber’e…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te neden ana kadroya iki kişinin alındığı resmen ortaya çıktı. Masterchef yarışmasında ününe ün katan Emre Büber detayı ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Meğer Acun Medya Emre Büber’e…