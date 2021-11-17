- 17 Kas 2021 - 16:29 G: 17 Kas 2021 - 16:36

Masterchef Yarışmasında Formatın Neden Değiştiği Ortaya Çıktı! Emre Büber Detayı Şok Etti, Ağızları Açık Bıraktı! Meğer Acun Medya Emre Büber’e…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te neden ana kadroya iki kişinin alındığı resmen ortaya çıktı. Masterchef yarışmasında ününe ün katan Emre Büber detayı ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Meğer Acun Medya Emre Büber’e…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm sevilerek izleniyor. Geçtiğimiz haftalarda yarışmadan çekilmek için yemeğini çıkaran Masterchef Emre Büber, Somer Şeften ise büyük tepki almıştı. Acun Medya Masterchef yarışmasından Emre Büber’in çıkmasından sonra düşen reytinglerin önüne geçmek için yeniden iki kişiyi Masterchef yarışmasına katmıştı. Pazartesi günü ekranlara gelen son bölümün asıl sebebi ise resmen ortaya çıktı. Peki, neler oluyor?

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17 Kas 2021 - 16:29 Ankara- Yaşam

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