Anasayfa/

Foto Galeri/

17 Kas 2021 - 17:58

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Birbirine Girdi! Melisa’nın Kararı Annesi Yaktı, Yıktı! Velayet Davasına Olay Açıklama Geldi! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı resmen birbirine girdi. Melisa’nın kararı ise iddialara göre Şeyma Subaşı’nı yerle bir etti. Velayet davasına Seren Serengil’den ise olay bir açıklama geldi.