17 Kas 2021 - 17:58 Güncelleme: 17 Kas 2021 - 18:01
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Birbirine Girdi! Melisa’nın Kararı Annesi Yaktı, Yıktı! Velayet Davasına Olay Açıklama Geldi! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı resmen birbirine girdi. Melisa’nın kararı ise iddialara göre Şeyma Subaşı’nı yerle bir etti. Velayet davasına Seren Serengil’den ise olay bir açıklama geldi.
Kısa bir süre önce Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’yla açmış olduğu velayet davası hakkında şok sözlerde bulundu. Gündeme bomba gibi düşen bu duruma ise Seren Serengil şok sözlerde bulundu. Peki, Seren Serengil neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.