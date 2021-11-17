- 17 Kas 2021 - 17:58 G: 17 Kas 2021 - 18:01

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Birbirine Girdi! Melisa’nın Kararı Annesi Yaktı, Yıktı! Velayet Davasına Olay Açıklama Geldi! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı resmen birbirine girdi. Melisa’nın kararı ise iddialara göre Şeyma Subaşı’nı yerle bir etti. Velayet davasına Seren Serengil’den ise olay bir açıklama geldi.

Kısa bir süre önce Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’yla açmış olduğu velayet davası hakkında şok sözlerde bulundu. Gündeme bomba gibi düşen bu duruma ise Seren Serengil şok sözlerde bulundu. Peki, Seren Serengil neler dedi?

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17 Kas 2021 - 17:58 Ankara- Yaşam

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Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Birbirine Girdi! Melisa’nın Kararı Annesi Yaktı, Yıktı! Velayet Davasına Olay Açıklama Geldi! Neler Oluyor? mask
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