Masterchef Yarışmasında Azize’nin Torpili Ortaya Çıktı! Emre Büber İçin Yapılmıştı, Sırrı O İsim Patlattı! Görenler Şoke Oldu…
TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masterchef’te Azize’nin torpili resmen ortaya çıktı. Emre Büber için ana kadroya girilecek oyunun düzenlendiği kısa bir süre önce ifşa edilmişti. Şimdi ise bomba gibi bir iddia gündeme giriş yaptı. Görenleri şoke eden bu detay ise ağızları açık bıraktı. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dikkatleri üzerine çeken yarışmada “Olmaz” denilen olmuş ve ana kadroya resmen iki kişi giriş yapmıştı. Birisi Masterchef Azize olurken; diğer ise kadrodan ilk elenen isim Görkem olmuştu. Şimdi ise o isim büyük olayı patlattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.