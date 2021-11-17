- 17 Kas 2021 - 18:22 G: 17 Kas 2021 - 18:23

Masterchef Yarışmasında Azize’nin Torpili Ortaya Çıktı! Emre Büber İçin Yapılmıştı, Sırrı O İsim Patlattı! Görenler Şoke Oldu…

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masterchef’te Azize’nin torpili resmen ortaya çıktı. Emre Büber için ana kadroya girilecek oyunun düzenlendiği kısa bir süre önce ifşa edilmişti. Şimdi ise bomba gibi bir iddia gündeme giriş yaptı. Görenleri şoke eden bu detay ise ağızları açık bıraktı. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dikkatleri üzerine çeken yarışmada “Olmaz” denilen olmuş ve ana kadroya resmen iki kişi giriş yapmıştı. Birisi Masterchef Azize olurken; diğer ise kadrodan ilk elenen isim Görkem olmuştu. Şimdi ise o isim büyük olayı patlattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

17 Kas 2021 - 18:22 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Yarışmasında Formatın Neden Değiştiği Ortaya Çıktı! Emre Büber Detayı Şok Etti, Ağızları Açık Bıraktı! Meğer Acun Medya Emre Büber’e… mask
Masterchef Yarışmasında Formatın Neden Değiştiği Ortaya Çıktı! Emre Büber Detayı Şok Etti, Ağızları Açık Bıraktı! Meğer Acun Medya Emre Büber’e…
Masterchef Dilara Açıldıkça Açıldı! Sevgilisi Sergen Bundan Sonra Ayrılmak İsteyebilir! Minicik Eteği ve El Kadar Üstüyle… “Bu Ne Hal Dilara!” mask
Masterchef Dilara Açıldıkça Açıldı! Sevgilisi Sergen Bundan Sonra Ayrılmak İsteyebilir! Minicik Eteği ve El Kadar Üstüyle… “Bu Ne Hal Dilara!”
Masterchef’te Kazanan Takım İfşalandı, Acun Medya Delirdi! Mehmet Şef Artık Son Noktasında! Büyük Kriz Çıktı, Stüdyo Ayağa Kalktı! Neler Oluyor? mask
Masterchef’te Kazanan Takım İfşalandı, Acun Medya Delirdi! Mehmet Şef Artık Son Noktasında! Büyük Kriz Çıktı, Stüdyo Ayağa Kalktı! Neler Oluyor?
MasterChef 2021 Full İzle! 17 Kasım 2021 MasterChef 115. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 17 Kasım 2021 MasterChef 115. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Masterchef Pelin’in Sevgilisi Stüdyoyu Resmen Bastı! Öyle Bir Fotoğrafları Ortaya Çıktı Ki, Sosyal Medya Sallandı! Danilo Şefle Sevgili Olduğu Konuşuluyordu… mask
Masterchef Pelin’in Sevgilisi Stüdyoyu Resmen Bastı! Öyle Bir Fotoğrafları Ortaya Çıktı Ki, Sosyal Medya Sallandı! Danilo Şefle Sevgili Olduğu Konuşuluyordu…
MasterChef 2021 Full İzle! 16 Kasım 2021 MasterChef 114. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 16 Kasım 2021 MasterChef 114. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Masterchef Azize’ye Acun Medya Torpil Mi Geçti? Seyirciler Ekran Başında Cinnet Geçirdi! “Gitti Diye Sevinirken; Yine Geldi… mask
Masterchef Azize’ye Acun Medya Torpil Mi Geçti? Seyirciler Ekran Başında Cinnet Geçirdi! “Gitti Diye Sevinirken; Yine Geldi…
Masterchef Azize Dünya Rekorunu Resmen Kırdı! Görülmemiş Bir Olay Yaşandı, Acun Medya Bir İlke İmzasını Attı! “Biz Gönderiyoruz O Geliyor…” mask
Masterchef Azize Dünya Rekorunu Resmen Kırdı! Görülmemiş Bir Olay Yaşandı, Acun Medya Bir İlke İmzasını Attı! “Biz Gönderiyoruz O Geliyor…”
Masterchef Pelin Dur Durak Bilmiyor! Şimdide Saten Mini Geceliyle Instagramı Yakıp Kavurdu! Danilo Şefle Sevgili Olduğu Konuşuluyordu… mask
Masterchef Pelin Dur Durak Bilmiyor! Şimdide Saten Mini Geceliyle Instagramı Yakıp Kavurdu! Danilo Şefle Sevgili Olduğu Konuşuluyordu…
Masterchef Emre Sessizliğini Çok Sert Bozdu! Kadroya Yeniden Gelenlere Öyle Şeyler Dedi Ki, Birbirine Girdiler! Göndermesi Masterchef’i Salladı! mask
Masterchef Emre Sessizliğini Çok Sert Bozdu! Kadroya Yeniden Gelenlere Öyle Şeyler Dedi Ki, Birbirine Girdiler! Göndermesi Masterchef’i Salladı!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Birbirine Girdi! Melisa’nın Kararı Annesi Yaktı, Yıktı! Velayet Davasına Olay Açıklama Geldi! Neler Oluyor? mask
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Birbirine Girdi! Melisa’nın Kararı Annesi Yaktı, Yıktı! Velayet Davasına Olay Açıklama Geldi! Neler Oluyor?
Merve Boluğur’dan Kafa Karıştıran Sevgili İtirafı! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Taş Üstünde Taş Kalmadı! “Bir Kadın İçin Şans Bu” mask
Merve Boluğur’dan Kafa Karıştıran Sevgili İtirafı! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Taş Üstünde Taş Kalmadı! “Bir Kadın İçin Şans Bu”
Serdar Ortaç Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Chloe Loughnan İle Yaşları Dikkat Çekti… mask
Serdar Ortaç Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Chloe Loughnan İle Yaşları Dikkat Çekti…
Survivor Sercan Yıldırım Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Nişanlısı Nihal Yönel İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Survivor Sercan Yıldırım Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Nişanlısı Nihal Yönel İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Şebnem Bozoklu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Burak Yamantürk İle Yaşları Dikkat Çekti… mask
Şebnem Bozoklu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Burak Yamantürk İle Yaşları Dikkat Çekti…
Yavuz Bingöl Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevilisi Nilşah Ağaoğlu İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Yavuz Bingöl Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevilisi Nilşah Ağaoğlu İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Hande Erçel Derin Yırtmacıyla Akılları Başlardan Aldı Götürdü! “Alevli” Yorumlar Arka Arkaya… Kerem Bürsin “Yapma” Dedikçe Açıldı! “Yok Artık Hande” mask
Hande Erçel Derin Yırtmacıyla Akılları Başlardan Aldı Götürdü! “Alevli” Yorumlar Arka Arkaya… Kerem Bürsin “Yapma” Dedikçe Açıldı! “Yok Artık Hande”
Masterchef Yarışmasında Formatın Neden Değiştiği Ortaya Çıktı! Emre Büber Detayı Şok Etti, Ağızları Açık Bıraktı! Meğer Acun Medya Emre Büber’e… mask
Masterchef Yarışmasında Formatın Neden Değiştiği Ortaya Çıktı! Emre Büber Detayı Şok Etti, Ağızları Açık Bıraktı! Meğer Acun Medya Emre Büber’e…
Masterchef Dilara Açıldıkça Açıldı! Sevgilisi Sergen Bundan Sonra Ayrılmak İsteyebilir! Minicik Eteği ve El Kadar Üstüyle… “Bu Ne Hal Dilara!” mask
Masterchef Dilara Açıldıkça Açıldı! Sevgilisi Sergen Bundan Sonra Ayrılmak İsteyebilir! Minicik Eteği ve El Kadar Üstüyle… “Bu Ne Hal Dilara!”
Masterchef’te Kazanan Takım İfşalandı, Acun Medya Delirdi! Mehmet Şef Artık Son Noktasında! Büyük Kriz Çıktı, Stüdyo Ayağa Kalktı! Neler Oluyor? mask
Masterchef’te Kazanan Takım İfşalandı, Acun Medya Delirdi! Mehmet Şef Artık Son Noktasında! Büyük Kriz Çıktı, Stüdyo Ayağa Kalktı! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Birbirine Girdi! Melisa’nın Kararı Annesi Yaktı, Yıktı! Velayet Davasına Olay Açıklama Geldi! Neler Oluyor? mask
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Birbirine Girdi! Melisa’nın Kararı Annesi Yaktı, Yıktı! Velayet Davasına Olay Açıklama Geldi! Neler Oluyor?
Almanya İŞKUR & OBM İşçi Alımı Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır? Almanya’da İşçi Olma Şartları Nelerdir? mask
Almanya İŞKUR & OBM İşçi Alımı Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır? Almanya’da İşçi Olma Şartları Nelerdir?
Tan Taşçı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Tarkan ile Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Tan Taşçı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Tarkan ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Zuhal Olcay Bakın Kaç Yaşındaymış Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Mazlum Çimen ile Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Zuhal Olcay Bakın Kaç Yaşındaymış Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Mazlum Çimen ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları 2022 Belli Oldu! Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar, Kaç TL? Seferleri Ne Zaman, Hangi Güzergahlara Gidiyor? mask
Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları 2022 Belli Oldu! Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar, Kaç TL? Seferleri Ne Zaman, Hangi Güzergahlara Gidiyor?
Hande Sarıoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Ertan Süzgün ile Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Hande Sarıoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Ertan Süzgün ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status