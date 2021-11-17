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17 Kas 2021 - 18:22

Masterchef Yarışmasında Azize’nin Torpili Ortaya Çıktı! Emre Büber İçin Yapılmıştı, Sırrı O İsim Patlattı! Görenler Şoke Oldu…

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masterchef’te Azize’nin torpili resmen ortaya çıktı. Emre Büber için ana kadroya girilecek oyunun düzenlendiği kısa bir süre önce ifşa edilmişti. Şimdi ise bomba gibi bir iddia gündeme giriş yaptı. Görenleri şoke eden bu detay ise ağızları açık bıraktı. Peki, neler oluyor?