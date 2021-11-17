Acun Ilıcalı’dan O Ses Türkiye’nin Final İddialarına Şok Yanıt! Sosyal Medyada Öyle Bir Şey Paylaştı Ki, Görenler Titredi! Karar Resmen Verildi!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye’nin kısa bir süre önce reyting sıralamasında 17’ye kadar düştüğü ve final yapacağı iddia edilmişti. Acun Ilıcalı ise çıkan iddialara tek kalem bir paylaşım yaparak noktayı koydu! Sosyal medya hesabından öyle bir şey paylaştı ki, görenlerin ağzı açık kaldı! Karar Acun Ilıcalı tarafından resmen verdi. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm dikkatleri üzerine çekiyordu. Sevilerek takip edilen O Ses Türkiye’de ise Hadise bu sezon yer almayan isim olmuştu. 10 yıldır olduğu koltuk ise Oğuzhan Koç’a bırakılmıştı. Acun Ilıcalı ise Hadise hakkında; “Her şarkıcıdan jüri olmuyor” sözlerini dile getirmiş ve milyonların ağzını açık bırakmıştı. Peki, final iddialarına Acun Ilıcalı nasıl bir paylaşım yaptı?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.