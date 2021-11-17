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17 Kas 2021 - 18:42

Acun Ilıcalı’dan O Ses Türkiye’nin Final İddialarına Şok Yanıt! Sosyal Medyada Öyle Bir Şey Paylaştı Ki, Görenler Titredi! Karar Resmen Verildi!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye’nin kısa bir süre önce reyting sıralamasında 17’ye kadar düştüğü ve final yapacağı iddia edilmişti. Acun Ilıcalı ise çıkan iddialara tek kalem bir paylaşım yaparak noktayı koydu! Sosyal medya hesabından öyle bir şey paylaştı ki, görenlerin ağzı açık kaldı! Karar Acun Ilıcalı tarafından resmen verdi. Peki, neler oluyor?