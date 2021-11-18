Masterchef 17 Kasım Takım Oyununu Kim Kazandı? 17 Kasım Masterchef Dokunulmazlığı Kim Aldı? İşte 17 Kasım Masterchef Eleme Adayı!
17 Kasım Çarşamba akşamı takım oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı kim? Bireysel dokunulmazlık oyunu ardından eleme potasına bu hafta ilk kimler gitti? İşte, merak edilen tüm detaylar…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef 17 Kasım akşamı sevenlerinin karşısında yer aldılar. Biri birinden farklı lezzetler hazırlamak için hem kırmızı hem de mavi takım yarışmacıları ellerinden gelen mücadeleyi verdiler. Dün yayınlanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanması ardından mavi takımlar daha çok odaklandılar. Her şeyi en iyi şekilde yapmak için mücadele verdiler. Peki, 17 Kasım Çarşamba akşamı takım oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı kim? Bireysel dokunulmazlık oyunu ardından eleme potasına bu hafta ilk kimler gitti? İşte, merak edilen tüm detaylar…
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18 Kas 2021 - 00:19 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.