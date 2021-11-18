Bugün Perşembe Akşam Hangi Diziler Var? 18 Kasım 2021 Perşembe TV Yayın Akışında Ne Var?

Televizyon ekranlarında haftanın ortasına geldiğimiz bugünde neler yayınlanacak bir hayli merak ediliyor. Yedisinden yetmişine kadar herkesin merak ettiği gündüz kuşağından akşam yayınlanacak dizi ve filmlere kadar her şey belli oldu. Biri birinden farklı yapımlardan hangileri hangi saatte kazanacak belli oldu. Peki, bugün Perşembe akşam hangi diziler var, 18 Kasım 2021 Perşembe TV yayın akışında neler var? Sizler için TV yayın akışı hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…

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