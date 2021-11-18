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18 Kas 2021 - 09:21

Masterchef Danilo Şef Tüm Hayranlarını Şoka Soktu! Büyük Yasa Girdi... Öyle Mutsuz ki, Somer Şef ve Mehmet Şef Bile Endişeli! Neler Oluyor?

Masterchef'in en sempatik ismi olan ve hayranları tarafından oldukça sevilen Danilo Şef; çok zor bir süreçten geçiyor. Zor süreçten geçtiğini gösteren şey ise bugün akşam ekranlara gelecek olan Masterchef Türkiye 116. bölüm fragmanı oldu. Sakarya'da olan Masterchef ekibi; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanıyla görüşürken, Danilo Şef'in o halleri herkesin kafasını karıştırdı.