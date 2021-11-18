Masterchef Danilo Şef Tüm Hayranlarını Şoka Soktu! Büyük Yasa Girdi... Öyle Mutsuz ki, Somer Şef ve Mehmet Şef Bile Endişeli! Neler Oluyor?
Masterchef'in en sempatik ismi olan ve hayranları tarafından oldukça sevilen Danilo Şef; çok zor bir süreçten geçiyor. Zor süreçten geçtiğini gösteren şey ise bugün akşam ekranlara gelecek olan Masterchef Türkiye 116. bölüm fragmanı oldu. Sakarya'da olan Masterchef ekibi; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanıyla görüşürken, Danilo Şef'in o halleri herkesin kafasını karıştırdı.
Masterchef'te sempatik tavırları ve oldukça eğlenceli hareketleriyle birlikte dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Danilo Şef; son bölümün yayınlanmasıyla birlikte şaşkına uğrattı. Danilo Şef hayranları, bu anlarla birlikte ona ne olduğunu merak etmeye başladı. Sosyal medyada pekçok kişi, yorum bölümünden Danilo Şef'in son birkaç bölümdür durgun olduğunu ve bu durgunluğun sebebini merak ettiklerini sordu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.