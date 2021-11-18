- 18 Kas 2021 - 09:21 G: 18 Kas 2021 - 09:41

Masterchef Danilo Şef Tüm Hayranlarını Şoka Soktu! Büyük Yasa Girdi... Öyle Mutsuz ki, Somer Şef ve Mehmet Şef Bile Endişeli! Neler Oluyor?

Masterchef'in en sempatik ismi olan ve hayranları tarafından oldukça sevilen Danilo Şef; çok zor bir süreçten geçiyor. Zor süreçten geçtiğini gösteren şey ise bugün akşam ekranlara gelecek olan Masterchef Türkiye 116. bölüm fragmanı oldu. Sakarya'da olan Masterchef ekibi; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanıyla görüşürken, Danilo Şef'in o halleri herkesin kafasını karıştırdı.

Masterchef'te sempatik tavırları ve oldukça eğlenceli hareketleriyle birlikte dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Danilo Şef; son bölümün yayınlanmasıyla birlikte şaşkına uğrattı. Danilo Şef hayranları, bu anlarla birlikte ona ne olduğunu merak etmeye başladı. Sosyal medyada pekçok kişi, yorum bölümünden Danilo Şef'in son birkaç bölümdür durgun olduğunu ve bu durgunluğun sebebini merak ettiklerini sordu. 

Detaylar diğer sayfada!

18 Kas 2021 - 09:21 Ankara- Yaşam

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