Pelin Karahan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Muhteşem Yüzyıl'da Ki Partneri Meryem Uzerli İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
imdilerde Kıbrıs: Zafere Doğru isimli dizinin İnci karakteri ile gönüllerde taht kuran Pelin Karahan, sık sık magazin basının yakın markajına girer hale geldi. Her şeyden çok yaşı ile merak edilen iki çocuk annesi Pelin Karahan ile ilgili detaylar haberimizde...
Şimdilerde Kıbrıs: Zafere Doğru isimli dizinin İnci karakteri ile gönüllerde taht kuran Pelin Karahan, sık sık magazin basının yakın markajına girer hale geldi. Her şeyden çok yaşı ile merak edilen iki çocuk annesi Pelin Karahan, bakın kaç yaşında çıktı! Peki, Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? Pelin Karahan ile Meryem Uzerli arasındaki yaş farkı kaç? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
18 Kas 2021 - 20:08 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.