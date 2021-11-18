- 18 Kas 2021 - 20:08

Pelin Karahan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Muhteşem Yüzyıl'da Ki Partneri Meryem Uzerli İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

imdilerde Kıbrıs: Zafere Doğru isimli dizinin İnci karakteri ile gönüllerde taht kuran Pelin Karahan, sık sık magazin basının yakın markajına girer hale geldi. Her şeyden çok yaşı ile merak edilen iki çocuk annesi Pelin Karahan ile ilgili detaylar haberimizde...

Şimdilerde Kıbrıs: Zafere Doğru isimli dizinin İnci karakteri ile gönüllerde taht kuran Pelin Karahan, sık sık magazin basının yakın markajına girer hale geldi. Her şeyden çok yaşı ile merak edilen iki çocuk annesi Pelin Karahan, bakın kaç yaşında çıktı! Peki, Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? Pelin Karahan ile Meryem Uzerli arasındaki yaş farkı kaç? İşte, detaylar…


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18 Kas 2021 - 20:08 - Magazin

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