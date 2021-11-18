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18 Kas 2021 - 20:09

Öykü Karayel Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Can Bonomo İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Bir süredir mutlu bir evlilik sürdüren Öykü Karayel, seyircisinin karşısına yeni bir dizi ile çıkmak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Önümüzdeki günlerde Star TV ekranlarından yayınlanacak olan Kaderimin Oyunu isimli dizi ile bir hayli merak edilir hale gelen ünlü oyuncu Öykü Karayel ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...