Öykü Karayel Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Can Bonomo İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Bir süredir mutlu bir evlilik sürdüren Öykü Karayel, seyircisinin karşısına yeni bir dizi ile çıkmak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Önümüzdeki günlerde Star TV ekranlarından yayınlanacak olan Kaderimin Oyunu isimli dizi ile bir hayli merak edilir hale gelen ünlü oyuncu Öykü Karayel ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Bir süredir mutlu bir evlilik sürdüren Öykü Karayel, seyircisinin karşısına yeni bir dizi ile çıkmak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Önümüzdeki günlerde Star TV ekranlarından yayınlanacak olan Kaderimin Oyunu isimli dizi ile bir hayli merak edilir hale gelen ünlü oyuncu Öykü Karayel’in yaşı ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Öykü Karayel kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Öykü Karayel evli mi, eşi kim? Öykü Karayel ile Can Bonomo arasındaki yaş farkı kaç? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
18 Kas 2021 - 20:09 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.