Survivor Batuhan Karacakaya Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Aleyna Çalışkan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Survivor Türkiye 2021 yarışmasına performansı ve girdiği polemikler ile gerçek bir damga vuran ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya, yarışmanın ardından normal hayata adapte olmaya başladı. All Star yarışında da adı geçen ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya ile ilgili detaylar haberimizde...
Survivor Türkiye 2021 yarışmasına performansı ve girdiği polemikler ile gerçek bir damga vuran ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya, yarışmanın ardından normal hayata adapte olmaya başladı. All Star yarışında da adı geçen ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya’dan henüz bir açıklama gelmezken; Survivor Türkiye seyircisi ünlü oyuncuyu çoktan yakın markajına aldı. Öte yandan Survivor Türkiye 2021 yarışmasında ünlülüler takımında yarışan Batuhan Karacakaya ile ilgili herkesi şaşırtan en önemli detay, yaşı oldu! Peki, Survivor Türkiye 2021 yarışmacısı Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Batuhan Karacakaya hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…
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18 Kas 2021 - 20:09 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.