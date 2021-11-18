- 18 Kas 2021 - 20:09

Survivor Batuhan Karacakaya Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Aleyna Çalışkan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Survivor Türkiye 2021 yarışmasına performansı ve girdiği polemikler ile gerçek bir damga vuran ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya, yarışmanın ardından normal hayata adapte olmaya başladı. All Star yarışında da adı geçen ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya ile ilgili detaylar haberimizde...

Survivor Türkiye 2021 yarışmasına performansı ve girdiği polemikler ile gerçek bir damga vuran ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya, yarışmanın ardından normal hayata adapte olmaya başladı. All Star yarışında da adı geçen ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya’dan henüz bir açıklama gelmezken; Survivor Türkiye seyircisi ünlü oyuncuyu çoktan yakın markajına aldı. Öte yandan Survivor Türkiye 2021 yarışmasında ünlülüler takımında yarışan Batuhan Karacakaya ile ilgili herkesi şaşırtan en önemli detay, yaşı oldu! Peki, Survivor Türkiye 2021 yarışmacısı Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Batuhan Karacakaya hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

18 Kas 2021 - 20:09 - Magazin

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