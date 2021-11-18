Kayaş İsmi Nereden Gelir? Mamak Kayaş İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ankara Kayaş Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara’nın ünlü semtlerinden biri olan Kayaş, şimdilerde ismi ve tarihi ile bir hayli merak edilir hale geldi. Sınırları içerisinde bulundurduğu barajlar ve doğal güzellikler ile Ankara ziyaretçilerinin bir hayli dikkatini çeken Kayaş ile ilgili detaylar haberimizde...
Ankara’nın ünlü semtlerinden biri olan Kayaş, şimdilerde ismi ve tarihi ile bir hayli merak edilir hale geldi. Sınırları içerisinde bulundurduğu barajlar ve doğal güzellikler ile Ankara ziyaretçilerinin bir hayli dikkatini çeken Kayaş, şimdilerde isminin hikayesi ile merak edilmeye başlandı. Öte yandan Ankara ilinin Mamak ilçesinde yer alan Kayaş semtinin hikayesi duranları bir hayli şaşkına çevirdi! Peki, Kayaş ismi nereden gelir? Ankara Kayaş nerede, nasıl gidilir? İşte, detaylar…
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18 Kas 2021 - 20:09 - Mamak haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.