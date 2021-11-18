Kayaş İsmi Nereden Gelir? Mamak Kayaş İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ankara Kayaş Nerede, Nasıl Gidilir?

Ankara’nın ünlü semtlerinden biri olan Kayaş, şimdilerde ismi ve tarihi ile bir hayli merak edilir hale geldi. Sınırları içerisinde bulundurduğu barajlar ve doğal güzellikler ile Ankara ziyaretçilerinin bir hayli dikkatini çeken Kayaş, şimdilerde isminin hikayesi ile merak edilmeye başlandı. Öte yandan Ankara ilinin Mamak ilçesinde yer alan Kayaş semtinin hikayesi duranları bir hayli şaşkına çevirdi! Peki, Kayaş ismi nereden gelir? Ankara Kayaş nerede, nasıl gidilir? İşte, detaylar…



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