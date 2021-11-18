Kavacık Subayevleri İsmi Nereden Gelir? Keçiören Kavacık İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ankara Kavacık Subayevleri Nerede, Nasıl Gidilir?

Kavacık Subayevleri ya da Subayevleri olarak tanınan semt, Ankara’nın en popüler olan semtlerinin başında geliyor. Her gün binlerce başkentlinin ve turistin yolunun düştüğü Kavacık Subayevleri’nin çok eskiye dayanan bir hikayesi bulunuyor. O günden bugüne aynı isim ile anılan Kavacık Subayevleri, şimdilerde o hikaye ile dillerden düşmüyor! Peki, Kavacık Subayevleri ismi nereden gelir? Ankara Kavacık Subayevleri nerede, nasıl gidilir? İşte, detaylar…



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