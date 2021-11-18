Kavacık Subayevleri İsmi Nereden Gelir? Keçiören Kavacık İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ankara Kavacık Subayevleri Nerede, Nasıl Gidilir?
Kavacık Subayevleri ya da Subayevleri olarak tanınan semt, Ankara’nın en popüler olan semtlerinin başında geliyor. Her gün binlerce başkentlinin ve turistin yolunun düştüğü Kavacık Subayevleri ile ilgili detaylar haberimizde...
Kavacık Subayevleri ya da Subayevleri olarak tanınan semt, Ankara’nın en popüler olan semtlerinin başında geliyor. Her gün binlerce başkentlinin ve turistin yolunun düştüğü Kavacık Subayevleri’nin çok eskiye dayanan bir hikayesi bulunuyor. O günden bugüne aynı isim ile anılan Kavacık Subayevleri, şimdilerde o hikaye ile dillerden düşmüyor! Peki, Kavacık Subayevleri ismi nereden gelir? Ankara Kavacık Subayevleri nerede, nasıl gidilir? İşte, detaylar…
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18 Kas 2021 - 20:09 - Keçiören Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.