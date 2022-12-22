Ankara Eymir’de ATV Safarine Nasıl Gidilir, Ücretleri Ne Kadar? Eymir Gölü ATV fiyatları ve Ankara ATV Turu fiyatları
Ankara’da Yapabileceğiniz En Eğlenceli Aktivitelerden Biri Eymir’de ATV Safarisi! ATV Safarine Nasıl Gidilir, Ücretleri Ne Kadar?
Ankara ilk sınırları içerisinde bulunan Eymir gölü, Ankaralılar ve il dışından gelenler tarafından büyük bir ilgi görüyor. Arzisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne ait olan Eymir, ODTÜ Spor Klübü Kürek ve Yelken çalışma alanı olarak da kullanılır. Göl kenarında bulunan kayıkhaneler de takımlara aittir. Kendine özgü bir fauna ve floraya sahip olan Eymir Gölü, mükemmel aktiviteler geçireceğiniz bir alandır.
İsmini ODTÜ mezunlarının kurmuş olduğu “Eymir Kültür Vakfı”ndan alan bu göl, insanlar tarafından büyük bir ilgi görüyor. Peki, Ankara’da yapılacak aktivitelere ev sahipliği yapan Eymir nerede? Safari yapabileceğiniz Eymir’de safariye ne kadar ücret vereceksiniz? İşte tüm detaylar…
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22 Ara 2022 - 00:41 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.