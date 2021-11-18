Bağlum İsmi Nereden Gelir? Keçiören Bağlum İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ankara Bağlum Semti Nerede, Nasıl Gidilir?

Ankara’nın en büyük ikinci ilçesi olan Keçiören’in ev sahipliği yaptığı Bağlum semti, inanç turizmine bir hayli katkı sağlıyor. Ev sahipliği yaptığı türbeler ile tüm Türkiye’ye nam salmış olan Bağlum semti, ismini de çok eski bir hikayeden alıyor. Öte yandan bir hayli merkezi bir yerde bulunan Bağlum’a kolaylıkla ulaşılabiliyor! Peki, Bağlum ismi nereden gelir? Ankara Bağlum semti nerede, nasıl gidilir? İşte, Keçiören Bağlum isminin hikayesi…



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