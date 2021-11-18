Bağlum İsmi Nereden Gelir? Keçiören Bağlum İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ankara Bağlum Semti Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara’nın en büyük ikinci ilçesi olan Keçiören’in ev sahipliği yaptığı Bağlum semti, inanç turizmine bir hayli katkı sağlıyor. Ev sahipliği yaptığı türbeler ile tüm Türkiye’ye nam salmış olan Bağlum semti ile ilgili detaylar haberimizde...
Ankara’nın en büyük ikinci ilçesi olan Keçiören’in ev sahipliği yaptığı Bağlum semti, inanç turizmine bir hayli katkı sağlıyor. Ev sahipliği yaptığı türbeler ile tüm Türkiye’ye nam salmış olan Bağlum semti, ismini de çok eski bir hikayeden alıyor. Öte yandan bir hayli merkezi bir yerde bulunan Bağlum’a kolaylıkla ulaşılabiliyor! Peki, Bağlum ismi nereden gelir? Ankara Bağlum semti nerede, nasıl gidilir? İşte, Keçiören Bağlum isminin hikayesi…
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18 Kas 2021 - 20:09 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.