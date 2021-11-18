Hande Erçel Milyonları Şoka Soktu! "Hamile" Kerem Bursin Açıkladı! Bebek mi Geliyor? İkili Çocuk mu Sevecek?

Haklarında çıkan aşk iddialarına karşı uzun süre reddedici pozisyonda yer alan ve kesinlikle böyle bir şey olmadığını söyleyen, ondan sonra ise birden bire el ele görüntülenmeleriyle birlikte yurt dışı tatili dönüşünde aşk iddialarını kabul eden ikili; evlilik yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu süreç böyle devam ederken, ikili henüz evlenmeden ortaya çıkan hamilelik iddiaları milyonları şoka sokmuştu. İkili nikah masasına oturmadan çocuk mu sevecek?

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