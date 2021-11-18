Aşk Mantık İntikam 22. Bölüm yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 22. Bölüm bugün var mı, ne zaman?

Esra, Çağla ile Mert’in buluştuğunu görmüştür. Ozan ise teknede, Çağla ile geçirdikleri geceye dair bir ipucu aramaktadır. Ozan ve Esra, Çağla’yla ilgili şüphelerini birbirleriyle paylaşırlar. İkisi de Çağla’nın gizli saklı bir şeyler çevirdiğine emindir artık. Ozan, bir an önce gidip Çağla ile yüzleşmek istese de Esra onu engeller. Akıllıca davranıp Mert gerçeğini ortaya çıkarmak için başka türlü bir plan yapmalarını önerir.

Diğer tarafta Mert, Çağla’yı giderek köşeye sıkıştırmaktadır. Çağla, Mert’i hayatından tamamen çıkarabilmek için bir buluşma ayarlar fakat Esra ve Ozan tarafından takip edildiğinden habersizdir.

AŞK MANTIK İNTİKAM 22. BÖLÜMÜYLE 19 KASIM CUMA SAAT 20.00’DE FOX’TA!