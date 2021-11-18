- 18 Kas 2021 - 13:04 G: 18 Kas 2021 - 13:05

Aşk Mantık İntikam 22. Bölüm yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 22. Bölüm bugün var mı, ne zaman?

Aşk mantık intikam 22. bölüm basın özeti ve görselleri. Aşk mantık intikam 22. bölümüyle 19 kasım cuma saat 20.00’de fox’ta!

Esra, Çağla ile Mert’in buluştuğunu görmüştür. Ozan ise teknede, Çağla ile geçirdikleri geceye dair bir ipucu aramaktadır. Ozan ve Esra, Çağla’yla ilgili şüphelerini birbirleriyle paylaşırlar. İkisi de Çağla’nın gizli saklı bir şeyler çevirdiğine emindir artık. Ozan, bir an önce gidip Çağla ile yüzleşmek istese de Esra onu engeller. Akıllıca davranıp Mert gerçeğini ortaya çıkarmak için başka türlü bir plan yapmalarını önerir.

Diğer tarafta Mert, Çağla’yı giderek köşeye sıkıştırmaktadır. Çağla, Mert’i hayatından tamamen çıkarabilmek için bir buluşma ayarlar fakat Esra ve Ozan tarafından takip edildiğinden habersizdir.

AŞK MANTIK İNTİKAM 22. BÖLÜMÜYLE 19 KASIM CUMA SAAT 20.00’DE FOX’TA!

18 Kas 2021 - 13:04 - Dizi Fragmanları

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Aşk Mantık İntikam 22. Bölüm yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 22. Bölüm bugün var mı, ne zaman? mask
Aşk Mantık İntikam 22. Bölüm yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 22. Bölüm bugün var mı, ne zaman?
Hande Erçel Milyonları Şoka Soktu! "Hamile" Kerem Bursin Açıkladı! Bebek mi Geliyor? İkili Çocuk mu Sevecek? mask
Hande Erçel Milyonları Şoka Soktu! "Hamile" Kerem Bursin Açıkladı! Bebek mi Geliyor? İkili Çocuk mu Sevecek?
Fransa Asgari Ücret Ne Kadar 2022? mask
Fransa Asgari Ücret Ne Kadar 2022?
Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca Açıkladı! EDHO Devam mı Edecek? Tamamen Bitti mi? Net Açıklama Geldi! mask
Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca Açıkladı! EDHO Devam mı Edecek? Tamamen Bitti mi? Net Açıklama Geldi!
İnci'nin Babası Zafer'in Cesedini Kim Aldı? Yargı Zafer Öldü Mü? mask
İnci'nin Babası Zafer'in Cesedini Kim Aldı? Yargı Zafer Öldü Mü?
Hollanda Asgari Ücret Ne Kadar 2022? mask
Hollanda Asgari Ücret Ne Kadar 2022?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status