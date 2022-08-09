Sabah Namazı Kaç Rekat Olduğu Merak Uyandırdı! Sabah Namazı Nasıl Kılınır ve Hangi Dualar Okunur? Diyanetle Sabah Namazı Kılınışı Nasıldır?
Sabah Namazı Kaç Rekattır, Nasıl Kılınır ve Hangi Dualar Okunur? Diyanetle Sabah Namazı Kılınışı Nasıldır?
Dua, tövbe ve istiğfarda bulunmak, Allah’ın bizlere buyurduğu İslam’ın şartlardan ikincisi olarak kabul edilen ve tüm akli dengesi yerinde olan Müslümanlara farz gösterilen ibadetlerin başında namaz gelir.
Günde beş vakit farz kılınan namazların ilki sabah namazı ile başlar. Hayatımızın en temeli olan namaz ibadetlerinin ilk başlangıcı olan sabah namazı kaç rekattır, nasıl kılınır, hangi dualar okunur? Daha yeni namaz öğrenecekler ya da eksiklerini kapatmak isteyenler için Diyanetle sabah namazı kılınışı nasıldır derledik. İşte, bilinmesi gereken tüm detaylar…
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09 Ağu 2022 - 21:58 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.