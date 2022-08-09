- 09 Ağu 2022 - 21:58

Sabah Namazı Kaç Rekat Olduğu Merak Uyandırdı! Sabah Namazı Nasıl Kılınır ve Hangi Dualar Okunur? Diyanetle Sabah Namazı Kılınışı Nasıldır?

Sabah Namazı Kaç Rekattır, Nasıl Kılınır ve Hangi Dualar Okunur? Diyanetle Sabah Namazı Kılınışı Nasıldır?

Dua, tövbe ve istiğfarda bulunmak, Allah’ın bizlere buyurduğu İslam’ın şartlardan ikincisi olarak kabul edilen ve tüm akli dengesi yerinde olan Müslümanlara farz gösterilen ibadetlerin başında namaz gelir.

Günde beş vakit farz kılınan namazların ilki sabah namazı ile başlar. Hayatımızın en temeli olan namaz ibadetlerinin ilk başlangıcı olan sabah namazı kaç rekattır, nasıl kılınır, hangi dualar okunur? Daha yeni namaz öğrenecekler ya da eksiklerini kapatmak isteyenler için Diyanetle sabah namazı kılınışı nasıldır derledik. İşte, bilinmesi gereken tüm detaylar…

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09 Ağu 2022 - 21:58 - Yaşam

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