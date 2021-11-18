18 Kas 2021 - 13:07 Güncelleme: 18 Kas 2021 - 13:10
Öğlen Namazı Kaç Rekattır, Nasıl Kılınır ve Hangi Dualar Okunur? Diyanetle Öğlen Namazı Kılınışı Nasıldır?
Yeni namaz öğrenecekler ya da eksiklerini kapatmak isteyenler için adım adım öğle namazı hakkında merak edilenleri derledik. İşte, merak edilenler…
Namaz kılmak dinimizin bize İslam’ın şartının ikinci farzı olarak gelmektedir. Her gün beş vakit farz kılınan namazlardan bir tanesi öğle namazıdır. Toplam 10 rekattan meydana gelen öğle namazı kılmak için belirli noktaları bilmek gerekir. Yeni namaz öğrenecekler ya da eksiklerini kapatmak isteyenler için adım adım öğle namazı hakkında merak edilenleri derledik. İşte, merak edilenler…
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18 Kas 2021 - 13:07 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.