Öğlen Namazı Kaç Rekattır, Nasıl Kılınır ve Hangi Dualar Okunur? Diyanetle Öğlen Namazı Kılınışı Nasıldır?

Namaz kılmak dinimizin bize İslam’ın şartının ikinci farzı olarak gelmektedir. Her gün beş vakit farz kılınan namazlardan bir tanesi öğle namazıdır. Toplam 10 rekattan meydana gelen öğle namazı kılmak için belirli noktaları bilmek gerekir. Yeni namaz öğrenecekler ya da eksiklerini kapatmak isteyenler için adım adım öğle namazı hakkında merak edilenleri derledik. İşte, merak edilenler…

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