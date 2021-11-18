İkindi Namazı Kaç Rekattır, Nasıl Kılınır ve Hangi Dualar Okunur? Diyanetle İkindi Namazı Kılınışı Nasıldır?
Namaza yeni başlayan, ya da namaz ile ilgili eksiklerini kapatmak isteyenler İkinci namazı kaç rekattır, kılarken hangi dualar okunur, diyanetle ikindi namazı nasıl kılınır? Sizler için merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…
İkindi namazı dinimiz tarafından İslam’ın şartlarının ikinci sırasında emredilen ve farz kılınan namaz ibadetinin bir parçasıdır. 4 rekat sünnet ve 4 rekat farzdan meydana gelir. Namaza yeni başlayan, ya da namaz ile ilgili eksiklerini kapatmak isteyenler İkinci namazı kaç rekattır, kılarken hangi dualar okunur, diyanetle ikindi namazı nasıl kılınır? Sizler için merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…
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18 Kas 2021 - 13:10 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.