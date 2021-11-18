İkindi Namazı Kaç Rekattır, Nasıl Kılınır ve Hangi Dualar Okunur? Diyanetle İkindi Namazı Kılınışı Nasıldır?

İkindi namazı dinimiz tarafından İslam’ın şartlarının ikinci sırasında emredilen ve farz kılınan namaz ibadetinin bir parçasıdır. 4 rekat sünnet ve 4 rekat farzdan meydana gelir. Namaza yeni başlayan, ya da namaz ile ilgili eksiklerini kapatmak isteyenler İkinci namazı kaç rekattır, kılarken hangi dualar okunur, diyanetle ikindi namazı nasıl kılınır? Sizler için merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…

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