Akşam Namazı Kaç Rekattır, Nasıl Kılınır ve Hangi Dualar Okunur? Diyanetle Akşam Namazı Kılınışı Nasıldır?

Dinimizin direği olarak kabul edilen ibadetlerden bir tanesi günde beş vakit kılınan namazdır. Akşam ezanı ile yatsı ezanı arasında kılınması gereken akşam namazı İslam’ın farzlarının ikincisi olan namaz kılma şartının içerisinde yer almaktadır. Üç farz ve iki rekat sünnetten meydana gelmektedir. Namaza yeni başlayan, ya da namaz ile ilgili bilmedikleri eksikleri kapatmak isteyenler akşam namazı kaç rekattır, kılarken hangi dualar okunur, diyanetle akşam namazı nasıl kılınır? Sizler için merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…

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