Yatsı Namazı Kaç Rekattır, Nasıl Kılınır ve Hangi Dualar Okunur? Diyanetle Yatsı Namazı Kılınışı Nasıldır?
Yatsı namazı kaç rekattan oluşur, kılarken hangi dualar okunur, diyanete göre yatsı namazı nasıl kılınması gerekir? Sizler için yatsı namazı hakkında merak edilen her şeyi derledik. İşte, merak edilenler…
İslam’ın farzlarında biz Müslümanlık alemine buyrulan ve yapılması farz olan ikinci ibadet namaz kılmaktır ve günde beş vakitten meydana gelir. Gün içerisinde son kılınan farz namazı yatsıdır ve 13 rekattan meydana gelir. 4 ilk sünnet, 4 farz, 2 son sünnet ve 3 Salat-i vitir olarak bilinmektedir. Yatsı namazı kaç rekattan oluşur, kılarken hangi dualar okunur, diyanete göre yatsı namazı nasıl kılınması gerekir? Sizler için yatsı namazı hakkında merak edilen her şeyi derledik. İşte, merak edilenler…
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18 Kas 2021 - 13:16 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.