Yatsı Namazı Kaç Rekattır, Nasıl Kılınır ve Hangi Dualar Okunur? Diyanetle Yatsı Namazı Kılınışı Nasıldır?

İslam’ın farzlarında biz Müslümanlık alemine buyrulan ve yapılması farz olan ikinci ibadet namaz kılmaktır ve günde beş vakitten meydana gelir. Gün içerisinde son kılınan farz namazı yatsıdır ve 13 rekattan meydana gelir. 4 ilk sünnet, 4 farz, 2 son sünnet ve 3 Salat-i vitir olarak bilinmektedir. Yatsı namazı kaç rekattan oluşur, kılarken hangi dualar okunur, diyanete göre yatsı namazı nasıl kılınması gerekir? Sizler için yatsı namazı hakkında merak edilen her şeyi derledik. İşte, merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!