- 18 Kas 2021 - 13:20 G: 18 Kas 2021 - 13:24

Okan Bayülgen İmzalı Harem Kabare Son Hazırlıklarına Devam Ediyor! Harem Kabare Ankara’da Nerde, Ne Zaman Sergilenecek?

Okan Bayülgen’in yazıp yönettiği, başından geçen dört evliliği tek bir adamın oynadığı Harem Kabare oyunu Ankara’nın neresinde ve ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

Sevdikleriniz ile mükemmel bir aktivite geçirmek istiyorsanız, Okan Bayülgen’in kendi yazıp yönettiği “Harem Kabare” oyunu çok güzel bir tercih olacaktır. Ceren Taşçı, Deniz Bolışık, Zeynep Köse, Gizem Dinç, Ödül Turan ve Aybüke Albere’nin yer aldığı bu oyun büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Okan Bayülgen’in yazıp yönettiği, başından geçen dört evliliği tek bir adamın oynadığı Harem Kabare oyunu Ankara’nın neresinde ve ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

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18 Kas 2021 - 13:20 - Yaşam

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Okan Bayülgen İmzalı Harem Kabare Son Hazırlıklarına Devam Ediyor! Harem Kabare Ankara’da Nerde, Ne Zaman Sergilenecek? mask
Okan Bayülgen İmzalı Harem Kabare Son Hazırlıklarına Devam Ediyor! Harem Kabare Ankara’da Nerde, Ne Zaman Sergilenecek?
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