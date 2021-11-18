Okan Bayülgen İmzalı Harem Kabare Son Hazırlıklarına Devam Ediyor! Harem Kabare Ankara’da Nerde, Ne Zaman Sergilenecek?
Okan Bayülgen’in yazıp yönettiği, başından geçen dört evliliği tek bir adamın oynadığı Harem Kabare oyunu Ankara’nın neresinde ve ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar…
Sevdikleriniz ile mükemmel bir aktivite geçirmek istiyorsanız, Okan Bayülgen’in kendi yazıp yönettiği “Harem Kabare” oyunu çok güzel bir tercih olacaktır. Ceren Taşçı, Deniz Bolışık, Zeynep Köse, Gizem Dinç, Ödül Turan ve Aybüke Albere’nin yer aldığı bu oyun büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Okan Bayülgen’in yazıp yönettiği, başından geçen dört evliliği tek bir adamın oynadığı Harem Kabare oyunu Ankara’nın neresinde ve ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar…
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18 Kas 2021 - 13:20 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.