Burnu Fındık, Ağzı Kahve Fincanı Olan Burç Hangisidir? İşte Güzelliğine Şarkı Yazılan O Burç…

Her zaman güzellikleri ile öne çıkan ve herkesin bu konuda hemfikir olduğu o burcun kadınları, fındık gibi burunları ve fincan gibi ağızları ile her erkeğin başını döndürmeyi başarıyor. Öte yandan o burcu görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç kadının burnu fındık, ağzı kahve fincanıdır? İşte güzelliğine şarkı yazılan o burç…

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