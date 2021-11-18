Burnu Fındık, Ağzı Kahve Fincanı Olan Burç Hangisidir? İşte Güzelliğine Şarkı Yazılan O Burç…
Her zaman güzellikleri ile öne çıkan ve herkesin bu konuda hemfikir olduğu o burcun kadınları, fındık gibi burunları ve fincan gibi ağızları ile her erkeğin başını döndürmeyi başarıyor. Sizde fındık gibi burunlu kadınların burçlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her zaman güzellikleri ile öne çıkan ve herkesin bu konuda hemfikir olduğu o burcun kadınları, fındık gibi burunları ve fincan gibi ağızları ile her erkeğin başını döndürmeyi başarıyor. Öte yandan o burcu görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç kadının burnu fındık, ağzı kahve fincanıdır? İşte güzelliğine şarkı yazılan o burç…
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18 Kas 2021 - 19:57 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.