- 18 Kas 2021 - 13:44 G: 18 Kas 2021 - 13:49

Hangi Burç Kadının Burnu Fındık, Ağzı Kahve Fincanıdır? İşte Güzelliğine Şarkı Yazılan O Burç…

Her zaman güzellikleri ile öne çıkan ve herkesin bu konuda hemfikir olduğu o burcun kadınları, fındık gibi burunları ve fincan gibi ağızları ile her erkeğin başını döndürmeyi başarıyor. Sizde fındık gibi burunlu kadınların burçlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her zaman güzellikleri ile öne çıkan ve herkesin bu konuda hemfikir olduğu o burcun kadınları, fındık gibi burunları ve fincan gibi ağızları ile her erkeğin başını döndürmeyi başarıyor. Öte yandan o burcu görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç kadının burnu fındık, ağzı kahve fincanıdır? İşte güzelliğine şarkı yazılan o burç…

Detaylar diğer sayfada!

18 Kas 2021 - 13:44 - Burç Haberleri

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Fransa Asgari Ücret Ne Kadar 2022? mask
Fransa Asgari Ücret Ne Kadar 2022?
Hollanda Asgari Ücret Ne Kadar 2022? mask
Hollanda Asgari Ücret Ne Kadar 2022?
Rüyada “Ağustos Böceği” Gördüyseniz Üzüntüye Hazır Olun! Anlamı Öyle Ağır Bir Şey Ki…Çok Şaşıracaksınız mask
Rüyada “Ağustos Böceği” Gördüyseniz Üzüntüye Hazır Olun! Anlamı Öyle Ağır Bir Şey Ki…Çok Şaşıracaksınız
Araçta Telefonla Konuşmanın Cezası 2022 Ne Kadar? Arabada Telefonla Konuşma Cezası Ne Zaman Gelir? Nereye Ödenir? mask
Araçta Telefonla Konuşmanın Cezası 2022 Ne Kadar? Arabada Telefonla Konuşma Cezası Ne Zaman Gelir? Nereye Ödenir?
Gerçeğe Aykırı Adres Beyanı Cezası 2022 Ne Kadar? Gerçeğe Aykırı Adres Beyanı Cezası Nereye Ödenir? Ceza Ödenmezse Ne Olur? mask
Gerçeğe Aykırı Adres Beyanı Cezası 2022 Ne Kadar? Gerçeğe Aykırı Adres Beyanı Cezası Nereye Ödenir? Ceza Ödenmezse Ne Olur?
Yoklama Kaçağı 2022 Cezası Ne Kadar? Askerlik Yoklama Kaçağı Para Cezası Nereye Nasıl Ödenir? mask
Yoklama Kaçağı 2022 Cezası Ne Kadar? Askerlik Yoklama Kaçağı Para Cezası Nereye Nasıl Ödenir?
Hangi Burç Erkeği Para Eşinden Önce Gelir? İşte Elleri Sıkı Ama Güzel Para Kazanan O Burç… mask
Hangi Burç Erkeği Para Eşinden Önce Gelir? İşte Elleri Sıkı Ama Güzel Para Kazanan O Burç…
Hangi Burç Kadını Dedektif Gibi İz Sürer? İşte Araştırmacı ve Sorgulayıcı O Burç… mask
Hangi Burç Kadını Dedektif Gibi İz Sürer? İşte Araştırmacı ve Sorgulayıcı O Burç…
Hangi Burç Kadını En Kıskantır? İşte Yüzü Gülerken Arkadan İş Çeviren O Burç… mask
Hangi Burç Kadını En Kıskantır? İşte Yüzü Gülerken Arkadan İş Çeviren O Burç…
Hangi Burç Erkeği Herşeyi Eleştirir? İşte Yargılayıcı Ve Alaycı Davranışlar Sergileyen O Burç… mask
Hangi Burç Erkeği Herşeyi Eleştirir? İşte Yargılayıcı Ve Alaycı Davranışlar Sergileyen O Burç…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hangi Burç Kadının Burnu Fındık, Ağzı Kahve Fincanıdır? İşte Güzelliğine Şarkı Yazılan O Burç… mask
Hangi Burç Kadının Burnu Fındık, Ağzı Kahve Fincanıdır? İşte Güzelliğine Şarkı Yazılan O Burç…
Dinlerken Sesiyle Huzur Bulacağınız Ahmet Aslan Ankara'da Ne Zaman, Nerede Sahne Alacak? Ahmet Aslan Konseri Hangi Gün, Biletler Ne Kadar? mask
Dinlerken Sesiyle Huzur Bulacağınız Ahmet Aslan Ankara'da Ne Zaman, Nerede Sahne Alacak? Ahmet Aslan Konseri Hangi Gün, Biletler Ne Kadar?
Okan Bayülgen İmzalı Harem Kabare Son Hazırlıklarına Devam Ediyor! Harem Kabare Ankara’da Nerde, Ne Zaman Sergilenecek? mask
Okan Bayülgen İmzalı Harem Kabare Son Hazırlıklarına Devam Ediyor! Harem Kabare Ankara’da Nerde, Ne Zaman Sergilenecek?
Yatsı Namazı Kaç Rekattır, Nasıl Kılınır ve Hangi Dualar Okunur? Diyanetle Yatsı Namazı Kılınışı Nasıldır? mask
Yatsı Namazı Kaç Rekattır, Nasıl Kılınır ve Hangi Dualar Okunur? Diyanetle Yatsı Namazı Kılınışı Nasıldır?
Akşam Namazı Kaç Rekattır, Nasıl Kılınır ve Hangi Dualar Okunur? Diyanetle Akşam Namazı Kılınışı Nasıldır? mask
Akşam Namazı Kaç Rekattır, Nasıl Kılınır ve Hangi Dualar Okunur? Diyanetle Akşam Namazı Kılınışı Nasıldır?
İkindi Namazı Kaç Rekattır, Nasıl Kılınır ve Hangi Dualar Okunur? Diyanetle İkindi Namazı Kılınışı Nasıldır? mask
İkindi Namazı Kaç Rekattır, Nasıl Kılınır ve Hangi Dualar Okunur? Diyanetle İkindi Namazı Kılınışı Nasıldır?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status