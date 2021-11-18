Hangi Burç Erkeği Yakışıklı Değil Ama Etkileyicidir? İşte Gülüşleri En Güzel O Burç…
Erkeklerin kadınlar üzerindeki bıraktığı etki, her erkeğe göre farklılık gösterebiliyor. Bu konuda bazı erkeklerin hem romantik hem de yakışıklı olması gerekirken, bazı erkeklerin sadece gülüşü yetiyor. Sizde yakışıklı olmayan ama etkileyici olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Erkeklerin kadınlar üzerindeki bıraktığı etki, her erkeğe göre farklılık gösterebiliyor. Bu konuda bazı erkeklerin hem romantik hem de yakışıklı olması gerekirken, bazı erkeklerin sadece gülüşü yetiyor. O erkekler ise, genellikle o burca sahip olarak dünyaya geliyor! Peki, hangi burç erkeği yakışıklı değil ama etkileyicidir? İşte gülüşleri en güzel o burç…
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18 Kas 2021 - 13:48 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.