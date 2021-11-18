- 18 Kas 2021 - 19:55

Kömür Gibi Gözleri, Baştan Çıkarıcı Bakışları Olan Burç Hangisidir? İşte Erkekler Tarafından İlgi Görülen O Burç…

Kişilerin fiziksel özelliklerini doğrudan etkileyen burçlar, gözlerden bakışlara pek çok şeyi belirleyebiliyor. Özellikle baştan çıkarıcı bakışlar denince ise kömür gözler akla geliyor. Sizde kömür gözlü kadınları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Kişilerin fiziksel özelliklerini doğrudan etkileyen burçlar, gözlerden bakışlara pek çok şeyi belirleyebiliyor. Özellikle baştan çıkarıcı bakışlar denince ise, bir burcun kadınları bu alanda bir adım değil, adeta üç beş adım birden öne çıkıyor! Peki, hangi burç kadının kömür gibi gözleri, baştan çıkarıcı bakışları vardır? İşte erkekler tarafından ilgi görülen o burç…


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18 Kas 2021 - 19:55 - Burç Haberleri

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