Eş seçiminde kadınlar, fiziksel görünümden sadakate kadar pek çok kritere önem veriyor. Elbette maddiyat da bu kriterler arasında yer alıyor. Her kadın eşinin yeterli miktarda para kazanmasına razı olsa da bazı kadınlar, her zaman en zenginini istiyor. O kadınlar ise, genellikle o burca sahip olarak dünyaya geliyor! Peki, hangi burç kadını zengin koca meraklısıdır? İşte konfora en düşkün o burç…



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