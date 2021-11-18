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18 Kas 2021 - 15:09

Masterchef Görkem Diskalifiye! Milyonlar Şok... Öyle Bir Yanlış Yaptı ki; Sosyal Medya Sallanıyor! "Haksızlık"

Masterchef'te gün geçmiyor ki, heyecan ve gerilim bir tık yukarıya taşınmasın. Özellikle finalin git gide yaklaşmasıyla birlikte yarışmacıların gerilim seviyeleri git gide artıyor. Bu da; tartışmaların ve dolaylı yoldan yanlışlıkların önünü açıyor. Bu sefer ki yanlışın konusu ise Görkem olarak kendini gösterdi.