Masterchef Görkem Diskalifiye! Milyonlar Şok... Öyle Bir Yanlış Yaptı ki; Sosyal Medya Sallanıyor! "Haksızlık"
Masterchef'te gün geçmiyor ki, heyecan ve gerilim bir tık yukarıya taşınmasın. Özellikle finalin git gide yaklaşmasıyla birlikte yarışmacıların gerilim seviyeleri git gide artıyor. Bu da; tartışmaların ve dolaylı yoldan yanlışlıkların önünü açıyor. Bu sefer ki yanlışın konusu ise Görkem olarak kendini gösterdi.
Masterchef yarışmacılarından Görkem; yaptığı hatayla birlikte sosyal medyanın resmen diline düştü. Masterchef Görkem'in bu hata sonucu diskalifiye edilmesi veya ilk elemede gönderilmesi gerektiği söylendi. Daha önceki yarışmacılarda benzer şeyler uygulandığını belirten sosyal medya kullanıcıları Görkem'e bir yaptırım uygulanmaması durumunda haksızlık yapılacağını dile getirdiler.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.