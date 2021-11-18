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18 Kas 2021 - 15:39

Esra Erol'da Esra Bile Şaşırmaktan Mosmor Oldu! Pırasa Öyle Şeylere Kadir Oldu ki; Kimse İnanamıyor! "Yok Artık"

Esra Erol'da programında gün geçmiyor ki garip bir olay yaşanmasın. Dün ekranlara gelen yeni bölümde yaşananlar herkesi şaşkına çevirdiği gibi Esra Erol'u da son derece şaşırttı. Esra Erol'un ilk kez böyle şaşkın olduğu görülürken, bir pırasanın nelere kadir olduğunu görenler inanamadılar.