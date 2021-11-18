- 18 Kas 2021 - 15:39 G: 18 Kas 2021 - 16:13

Esra Erol'da Esra Bile Şaşırmaktan Mosmor Oldu! Pırasa Öyle Şeylere Kadir Oldu ki; Kimse İnanamıyor! "Yok Artık"

Esra Erol'da programında gün geçmiyor ki garip bir olay yaşanmasın. Dün ekranlara gelen yeni bölümde yaşananlar herkesi şaşkına çevirdiği gibi Esra Erol'u da son derece şaşırttı. Esra Erol'un ilk kez böyle şaşkın olduğu görülürken, bir pırasanın nelere kadir olduğunu görenler inanamadılar.

Esra Erol'da programında yine unutulmaz anlar yaşandı. Bu anlar; sosyal medyanın gündemine otururken, bir pırasanın nelere kadir olabileceği herkesi şaşırttı. Esra Erol bile ciddi manada şaşkınlık geçirirken, olay hem sevimli hem komik hem de garip bulundu. 

Detaylar diğer sayfada!

18 Kas 2021 - 15:39 Ankara- Yaşam

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