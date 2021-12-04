- 04 Ara 2021 - 18:56 G: 04 Ara 2021 - 19:23

Esra Erol’da Milyonları Ayağa Kaldıran Olay! Seyirci Kıpkırmızı Oldu, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! 38 Yıl Sonra Bir İlk Gerçekleşti!

Esra Erol'da programında gün geçmiyor ki garip bir olay yaşanmasın. Dün ekranlara gelen yeni bölümde yaşananlar herkesi şaşkına çevirdiği gibi Esra Erol'u da son derece şaşırttı. Esra Erol'un ilk kez böyle şaşkın olduğu görülürken, bir pırasanın nelere kadir olduğunu görenler inanamadılar.

Esra Erol'da programında yine unutulmaz anlar yaşandı. Bu anlar; sosyal medyanın gündemine otururken, bir pırasanın nelere kadir olabileceği herkesi şaşırttı. Esra Erol bile ciddi manada şaşkınlık geçirirken, olay hem sevimli hem komik hem de garip bulundu. 

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04 Ara 2021 - 18:56 Ankara- Yaşam

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