Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece Danilo Şef'le İlgili Öyle Açıklamalar Yaptı ki, Herkesi Resmen Dondurup Bıraktı! Eda Ece...

FOX TV'de ekranlara gelmekte olan Yasak Elma dizisinin hayat verdiği karakter olan Yıldız gibi, Yıldız oyuncusu Eda Ece, yıllar önce birlikte rol aldıkları bir filmin ardından Danilo Şef'in bazı paylaşımlarına istinaden Danilo Zanna ile anılan bir isim olmuştu. İkilinin yeniden birliktelik kurduğuna dair iddialar sosyal medyayı sallarken, Eda Ece konuyla ilgili açıklama yaptı.

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