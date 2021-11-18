Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece Danilo Şef'le İlgili Öyle Açıklamalar Yaptı ki, Herkesi Resmen Dondurup Bıraktı! Eda Ece...
FOX TV'nin reyting sınırlarını zorlayan, en çok sevilen dizilerinden olan Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, resmen delirdi. Masterchef Danilo Şef yüzünden öyle bir sıkıntıya girdi ki; bu resmen isyana döndü.
FOX TV'de ekranlara gelmekte olan Yasak Elma dizisinin hayat verdiği karakter olan Yıldız gibi, Yıldız oyuncusu Eda Ece, yıllar önce birlikte rol aldıkları bir filmin ardından Danilo Şef'in bazı paylaşımlarına istinaden Danilo Zanna ile anılan bir isim olmuştu. İkilinin yeniden birliktelik kurduğuna dair iddialar sosyal medyayı sallarken, Eda Ece konuyla ilgili açıklama yaptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.