Masterchef 18 Kasım Takım Oyununu Kim Kazandı? 18 Kasım Masterchef Dokunulmazlığı Kim Aldı? İşte 18 Kasım Masterchef Eleme Adayı!

İzleyicileri Tv8 ekranları başına kilitleyen MasterChef 18 Kasım akşamı da izleyicilerin karşısında yer aldı. Sakarya’ya giderek biri birinden farklı lezzetler hazırlayan yarışmacılar, kıyasıya bir mücadele içine girdiler. Yapılan ilk iki dokunulmazlık oyununda 1-1’lik beraberliğin sağlanması ardından son dokunulmazlık oyununu kimin kazanacağı merak konusu haline geldi.

Peki, 18 Kasım Perşembe akşamı dış çekin takım oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı kim? Bireysel dokunulmazlık oyunu ardından eleme potasına son olarak kimler gitti? İşte, merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!