Masterchef 18 Kasım Takım Oyununu Kim Kazandı? 18 Kasım Masterchef Dokunulmazlığı Kim Aldı? İşte 18 Kasım Masterchef Eleme Adayı!
18 Kasım Perşembe akşamı takım oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı kim? Bireysel dokunulmazlık oyunu ardından eleme potasına bu hafta kimler gitti? İşte, merak edilen tüm detaylar…
İzleyicileri Tv8 ekranları başına kilitleyen MasterChef 18 Kasım akşamı da izleyicilerin karşısında yer aldı. Sakarya’ya giderek biri birinden farklı lezzetler hazırlayan yarışmacılar, kıyasıya bir mücadele içine girdiler. Yapılan ilk iki dokunulmazlık oyununda 1-1’lik beraberliğin sağlanması ardından son dokunulmazlık oyununu kimin kazanacağı merak konusu haline geldi.
Peki, 18 Kasım Perşembe akşamı dış çekin takım oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı kim? Bireysel dokunulmazlık oyunu ardından eleme potasına son olarak kimler gitti? İşte, merak edilen tüm detaylar…
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19 Kas 2021 - 00:25 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.