Prenses Diana Bakın Kaç Yaşında Ölmüş? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Prens Charles İle Yaşları Dikkat Çekti
Dünyanın en çok tanınmış kadınlarından biri olan Prenses Diana, ölümünün ardından da büyük bir ses getirdi. Samimiyeti, tarzı ve farklı yardım kampanyalarına verdiği desteklerle dünya çapında bir üne sahip olan Prenses Diana ile ilgili detaylar haberimizde...
Dünyanın en çok tanınmış kadınlarından biri olan Prenses Diana, ölümünün ardından da büyük bir ses getirdi. Samimiyeti, tarzı ve farklı yardım kampanyalarına verdiği desteklerle dünya çapında bir üne sahip olan Prenses Diana’nın ölümü ile birlikte tüm dünya yasa boğuldu! Peki, Prenses Diana kimdir, kaç yaşında öldü, nereli? Prenses Diana nasıl ve ne zaman öldü? İşte, detaylar…
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19 Kas 2021 - 10:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.