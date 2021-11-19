- 19 Kas 2021 - 10:30 G: 19 Kas 2021 - 10:35

Prenses Diana Bakın Kaç Yaşında Ölmüş? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Prens Charles İle Yaşları Dikkat Çekti

Dünyanın en çok tanınmış kadınlarından biri olan Prenses Diana, ölümünün ardından da büyük bir ses getirdi. Samimiyeti, tarzı ve farklı yardım kampanyalarına verdiği desteklerle dünya çapında bir üne sahip olan Prenses Diana ile ilgili detaylar haberimizde...

Dünyanın en çok tanınmış kadınlarından biri olan Prenses Diana, ölümünün ardından da büyük bir ses getirdi. Samimiyeti, tarzı ve farklı yardım kampanyalarına verdiği desteklerle dünya çapında bir üne sahip olan Prenses Diana’nın ölümü ile birlikte tüm dünya yasa boğuldu! Peki, Prenses Diana kimdir, kaç yaşında öldü, nereli? Prenses Diana nasıl ve ne zaman öldü? İşte, detaylar…

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19 Kas 2021 - 10:30 - Magazin

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Prenses Diana Bakın Kaç Yaşında Ölmüş? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Prens Charles İle Yaşları Dikkat Çekti mask
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