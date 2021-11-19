- 19 Kas 2021 - 10:39 G: 19 Kas 2021 - 10:57

Hande Erçel Instagram’ı Salladı, Alev Alev Yaktı! 4 Kare Pozuyla Akılları Başlardan Aldı! “Bu Kadar Güzel Olma Be” 25 Milyon Ayaklandı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, Instagram’ı resmen salladı! Alev alev yakan güzel isim 4 kareden oluşan yeni pozuyla gündeme bomba gibi düştü. Birçok hayranı ise Hande Erçel’in bu pozlarına “Bu kadar güzel olma be” yorumlarında bulundu. Peki, neler oluyor?

FOX TV ekranlarında yer alan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat vererek kısa sürede dünya çapında bir üne kavuşan Hande Erçel, kısa bir süre önce InStyle isimli bir derginin Kasım yüzü olmuştu. Peki, şimdi Hande Erçel nasıl bir paylaşımda bulundu?

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19 Kas 2021 - 10:39 Ankara- Yaşam

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