19 Kas 2021 - 10:39 Güncelleme: 19 Kas 2021 - 10:57
Hande Erçel Instagram’ı Salladı, Alev Alev Yaktı! 4 Kare Pozuyla Akılları Başlardan Aldı! “Bu Kadar Güzel Olma Be” 25 Milyon Ayaklandı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, Instagram’ı resmen salladı! Alev alev yakan güzel isim 4 kareden oluşan yeni pozuyla gündeme bomba gibi düştü. Birçok hayranı ise Hande Erçel’in bu pozlarına “Bu kadar güzel olma be” yorumlarında bulundu. Peki, neler oluyor?
FOX TV ekranlarında yer alan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat vererek kısa sürede dünya çapında bir üne kavuşan Hande Erçel, kısa bir süre önce InStyle isimli bir derginin Kasım yüzü olmuştu. Peki, şimdi Hande Erçel nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.