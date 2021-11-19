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19 Kas 2021 - 10:39

Hande Erçel Instagram’ı Salladı, Alev Alev Yaktı! 4 Kare Pozuyla Akılları Başlardan Aldı! “Bu Kadar Güzel Olma Be” 25 Milyon Ayaklandı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, Instagram’ı resmen salladı! Alev alev yakan güzel isim 4 kareden oluşan yeni pozuyla gündeme bomba gibi düştü. Birçok hayranı ise Hande Erçel’in bu pozlarına “Bu kadar güzel olma be” yorumlarında bulundu. Peki, neler oluyor?