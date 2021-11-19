18 Kasım Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! Camdaki Kız mı, Misafir Mi, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Mı?

Dün akşam biri birinden farklı yapımlar aynı anda ekranlarda yerini aldı. Yedisinden yetmişine kadar herkesi ekran başına kilitlemeyi başaran tüm yapımlar yeni bölümleri ile reyting yarışında yer aldı. Peki, 18 Kasım akşamı yayınlanan diziler arasında hangisi reyting rekortmeni oldu, hangi dizi ilk sırada yer aldı? Sizler için merak edilen tüm detayları derledik. İşte merak edilenler...

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