18 Kasım Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! Camdaki Kız mı, Misafir Mi, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Mı?
Peki, 18 Kasım akşamı yayınlanan diziler arasında hangisi reyting rekortmeni oldu, hangi dizi ilk sırada yer aldı? Sizler için merak edilen tüm detayları derledik. İşte merak edilenler...
Dün akşam biri birinden farklı yapımlar aynı anda ekranlarda yerini aldı. Yedisinden yetmişine kadar herkesi ekran başına kilitlemeyi başaran tüm yapımlar yeni bölümleri ile reyting yarışında yer aldı. Peki, 18 Kasım akşamı yayınlanan diziler arasında hangisi reyting rekortmeni oldu, hangi dizi ilk sırada yer aldı? Sizler için merak edilen tüm detayları derledik. İşte merak edilenler...
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
19 Kas 2021 - 10:50 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.