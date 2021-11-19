Bazı erkekler, güvensizlik konusunda master yapmış bulunuyor. Güvensizlik masterı olan o kişilerin ise, genellikle o burcun insanlarından çıkması herkesi şaşırtmayı başarıyor! Peki, hangi burç erkeği kendisine güveneni yarı yolda bırakır? İşte güven problemi olan o burç…



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