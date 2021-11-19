19 Kas 2021 - 11:20 Güncelleme: 19 Kas 2021 - 11:25
Hangi Burç Erkeği Kendisine Güveneni Yarı Yolda Bırakır? İşte Güven Problemi Olan O Burç…
Bazı erkekler, güvensizlik konusunda master yapmış bulunuyor. Güvensizlik masterı olan o kişilerin ise, genellikle o burcun insanlarından çıkması herkesi şaşırtmayı başarıyor! Sizde yarı yolda bırakan burç erkeklerini merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bazı erkekler, güvensizlik konusunda master yapmış bulunuyor. Güvensizlik masterı olan o kişilerin ise, genellikle o burcun insanlarından çıkması herkesi şaşırtmayı başarıyor! Peki, hangi burç erkeği kendisine güveneni yarı yolda bırakır? İşte güven problemi olan o burç…
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19 Kas 2021 - 11:20 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.