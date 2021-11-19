- 19 Kas 2021 - 11:20 G: 19 Kas 2021 - 11:25

Hangi Burç Erkeği Kendisine Güveneni Yarı Yolda Bırakır? İşte Güven Problemi Olan O Burç…

Bazı erkekler, güvensizlik konusunda master yapmış bulunuyor. Güvensizlik masterı olan o kişilerin ise, genellikle o burcun insanlarından çıkması herkesi şaşırtmayı başarıyor! Sizde yarı yolda bırakan burç erkeklerini merak ediyorsanız işte size detaylar...

Bazı erkekler, güvensizlik konusunda master yapmış bulunuyor. Güvensizlik masterı olan o kişilerin ise, genellikle o burcun insanlarından çıkması herkesi şaşırtmayı başarıyor! Peki, hangi burç erkeği kendisine güveneni yarı yolda bırakır? İşte güven problemi olan o burç…       


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19 Kas 2021 - 11:20 - Burç Haberleri

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Hangi Burç Erkeği Kendisine Güveneni Yarı Yolda Bırakır? İşte Güven Problemi Olan O Burç… mask
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