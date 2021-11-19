Masterchef Safanur’dan Üstsüz ŞOK Paylaşım! Masterchef’teki Halinden Eser Yok, “Şefler İzin Verse Neler Giyecek…” Alev Alev Yaktı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada çıkardığı tabaklarla adını duyuran Masterchef Safanur, her hamlesiyle çok konuşulanlar arasına giriyor. Sosyal medya hesabından da sık sık hem Masterchef paylaşımları hem de sosyal hayatı hakkında paylaşımlar yapan Safanur Bol, derin göğüs dekolteli ve iç çamaşırsız halleriyle “Yok artık” dedirtti. Peki, Safanur Bol nasıl bir paylaşım yaptı?

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