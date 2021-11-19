- 19 Kas 2021 - 11:26 G: 19 Kas 2021 - 11:38

Masterchef Safanur’dan Üstsüz ŞOK Paylaşım! Masterchef’teki Halinden Eser Yok, “Şefler İzin Verse Neler Giyecek…” Alev Alev Yaktı!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran isimlerden olan Safanur’dan üstsüz şok bir paylaşım geldi! Elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen güzel isim “Şefler izin verse neler giyecekte, izin alamıyor” yorumlarını yaptılar. Sık sık dekolteli ve cesur pozlarını paylaşan Safanur Bol, son paylaşımıyla alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada çıkardığı tabaklarla adını duyuran Masterchef Safanur, her hamlesiyle çok konuşulanlar arasına giriyor. Sosyal medya hesabından da sık sık hem Masterchef paylaşımları hem de sosyal hayatı hakkında paylaşımlar yapan Safanur Bol, derin göğüs dekolteli ve iç çamaşırsız halleriyle “Yok artık” dedirtti. Peki, Safanur Bol nasıl bir paylaşım yaptı?

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19 Kas 2021 - 11:26 Ankara- Yaşam

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