- 19 Kas 2021 - 11:55 G: 19 Kas 2021 - 12:02

Hadise Tüm Kıvraklığını Gösterdi, Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle Şoke Etti! Görenler Cayır Cayır Yandı, Tutuştu! “Hadise Sen Ne Yaptın?”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, dansıyla akılları başlardan aldı! Derin yırtmaçlı elbisesiyle akılları başlardan alan Hadise, cayır cayır yaktı! Hadise’nin o paylaşımını görenler ise “Hadise sen ne yaptın? Yaktın be bizi” yorumlarında bulundu. Gündeme bomba gibi düşen bu paylaşımı hayranlarını şoke etti. İşte Hadise’den gelen o paylaşım…

Yaz dönemlerinde Kaan Yıldırım’la olan aşkını noktalayan Hadise, Mehmet Dinçerler’le birlikte doludizgin bir aşk yaşamaya başlamıştı. Doğum gününü sevgilisi Mehmet Dinçerler’le birlikte Paris’te kutlayan Hadise, aşk pozlarını da hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmemişti. Birbirine çok yakışan ikiliden gelen son paylaşım ise övgü dolu yorumlar almıştı. Şimdi ise Hadise’nin dans ettiği o paylaşım hayranlarını yaktı! Peki, neler oluyor?

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19 Kas 2021 - 11:55 Ankara- Yaşam

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