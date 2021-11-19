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19 Kas 2021 - 11:55

Hadise Tüm Kıvraklığını Gösterdi, Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle Şoke Etti! Görenler Cayır Cayır Yandı, Tutuştu! “Hadise Sen Ne Yaptın?”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, dansıyla akılları başlardan aldı! Derin yırtmaçlı elbisesiyle akılları başlardan alan Hadise, cayır cayır yaktı! Hadise’nin o paylaşımını görenler ise “Hadise sen ne yaptın? Yaktın be bizi” yorumlarında bulundu. Gündeme bomba gibi düşen bu paylaşımı hayranlarını şoke etti. İşte Hadise’den gelen o paylaşım…