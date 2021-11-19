MEB Personeli Mazeret Ataması İstiyor! Unvan Değişikliği Sonuçları Mağduriyet Yaratacak!

Milli Eğitim Bakanlığı önceki yıllarda yapmış olduğu görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında mazereti olan personele atandıkları ile gitmeden yerinde kalmalarını sağlamıştı. 2021 yılı sonuçlarına göre atama yerleri belli olan personel ise gelecek mazeret atama haberini bekliyor.

SENDİKALAR TALEPLERİNİ İLETTİLER

Atama kararnamelerini illere henüz ulaşmayan personellerin büyük bir kısmı ise Engellik, Eş durumu v.b. gibi mazeretlere sahip. Yetkili sendika olan Eğitim Bir Sen ve çalışma bilgisi gelmezken ve Özellikle Eğitim Çalışanlarının temsilcisi konumunda olan ve genelde ilk haberlerin yayıldığı olarak bilinen Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası'ndan (TEÇ-SEN) talepler geldi.

TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASININ TALEBİ

"Unvan değişikliği sınavında özür durumu atamaları değerlendirilmeli ve boş kalan kadrolara ek atama yapılmalıdır.

Bakanlığımız tarafından 2-3 Mart 2021 tarihinde yapılan Unvan Değişikliği sınavı tercih sonuçları 16 Kasım 2021 tarihinde açıklanmış ve tercih sonuçları yayımlanmıştır.



Bilindiği üzere, TEÇ-SEN- Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak Unvan Değişikliği Sınavı sürecini yakından takip eden ve çözüm üreten tek sendikadır. Yaklaşık olarak 1 yıldır devam eden sürecin sonunda sınavı kazanan adayların emek ve alın terlerinin yerini bulması ve unvan değişikliği sınavının amacına ulaşması sendikamızın ve eğitim çalışanlarının talebidir.

Bu sebeple,

1- Unvan Değişikliği sınavını kazanan ve 1 yıl gibi uzun bir sürecin sonunda verilen emeklerin heba olmaması için; ilan edilen boş kadroların tamamının dolması ve sınavı kazanan tüm adayların atanması için EK ATAMA yapılması,

2- Ataması yapılan ve “engelli”, “sağlık” ve “eş durumu” özrü olan ve dilekçe veren eğitim çalışanlarının (Ayrılma-Başlama Yapılmadan) ikametgah adreslerinde göreve başlamasının sağlanması ve Devletin yolluk-yevmiye vererek zarara uğratılmasının önüne geçilmesi, TEÇ-SEN- Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak teklifimizdir.

Tekliflerimizi içeren resmi yazımız Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ"

EĞİTİM BİR-SEN'DEN AYRIM İÇEREN TALEP

"Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, unvan değişikliği sınav sonuçlarına dayalı atama sürecinde mazerete bağlı yer değişikliği talebi bulunanların mazeretlerinin bulunduğu yere; engelli personelin ise istemeleri hâlinde bulundukları yerlere atamalarının gerçekleştirilmesini talep ettik.

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre belirlenen münhal kadrolar için yapılan unvan değişikliği sınavları sonucuna dayalı atama işlemleri yürütülmektedir. Ancak unvan değişikliği kapsamındaki atama süreçlerinde, mazerete bağlı olarak yer değişikliği talebi olan personel ile engelli personelin kendilerine münhasır durumları gözetilmelidir.

Unvan değişikliği sınav sonucuna dayalı olarak ataması gerçekleştirilecek personelden mazerete bağlı yer değişikliği talebi bulunanlar ile engelli personelin talepleri dikkate alınarak, bulundukları yerlere atamalarının gerçekleştirilmesi gerekli ve yerinde olacaktır. Bakanlığın bu şekilde yapacağı işlem, bir yandan personelin yer değişikliği ve yükselme taleplerini karşılarken, diğer yandan da harcırah ödemesine gerek kalmamasını sağlayacaktır.

Nitekim Bakanlık, önceki yıllarda engelli personelden bir defaya mahsus olmak üzere iller arası veya il içi yer değişikliği hakkını kullanmayan personelin norm kadro durumuna bakmaksızın kadrosuyla birlikte iller arası isteğe bağlı ve mazerete dayalı yer değişikliği taleplerini karşılamıştı."

Eğitim Bir-Sen Sendikasının talebinde ise Engellik durumu var olan personelden daha önce bu hakkını kullanmamış olanların faydalanması ile ilgili yer alan ifade tepki çekmişti. Oysa ki bu hak Danıştay 2. Dairesinin vermiş olduğu kararlar sınırsız şekilde kullanılabilmesinin önü açılmıştı.

ÖNCEKİ YILLAR MAZERET HAKKI İLE KAMU TASARUFU SAĞLANMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında, Milli Eğitim Bakanlığı mazereti olan personellerin harcırah vs. gibi kamu zararı oluşturmaması ve mağduriyete sebebiyet vermemesi adına resmi yazı ile görev yerlerinde kalmaları sağlanmıştı. Bu yıl açıklanan Unvan Değişikliği sınavı içinde böyle bir beklenti oluşması ile gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrildi.

MAĞDURİYETİN SEBEBİ, BRANŞ BAZLI ATAMA VE DERECE/KADEME SINIRLAMASI

Atamaya hak kazanan personel sayısının ilan edilen kadrodan çok çok az olmasına rağmen Bakanlığın uygulamış olduğu branş bazlı alım ve yüksek derece kadrolara atama yapılması bir çok memurun görev yeri değişikliğine sebep oldu. Mazeret atamalarını genelde geri çevirmeyen MEB'in tavrı ise oldukça merak ediliyor.

MAZERETİ OLAN PERSONELLER DİLEKÇE HAZIRLIĞINDA

Milli Eğitim Bakanlından gelecek üst yazı haberini bekleyen eğitim dışı personeller şimdiden dilekçelerini hazırlamaya başladılar. Gelecek üst yazı ile birlikte bir çok personelin Engellik, eş durumu ve Sağlık sorunları sebebiyle mağdur edilmesi engellenmiş olacak.

16 Kasım 2021 Salı günü açıklanan sonuçlardan sonra gözler Milli Eğitim Bakanlığında. Bakalım Eğitim Dışı personelin mağduriyet sorunu giderilecek mi? Bunu zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz.