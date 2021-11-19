Hadise Kıvrak Dansıyla Akılları Başlardan Aldı! Derin Yırtmacıyla Alev Alev Yaktı! “Hadise Sen Ne Yapıyorsun?”
Bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile sürdürdüğü mutlu birliktelikle gündemlerden düşmeyen Hadise, şimdilerde kendi paylaşımları ile adından söz ettirmeye başladı. İşte son detaylar...
Bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile sürdürdüğü mutlu birliktelikle gündemlerden düşmeyen Hadise, şimdilerde kendi paylaşımları ile adından söz ettirmeye başladı. Kendi Instagram hesabından yaptığı o paylaşım ile adından sıkça söz ettirmeye başlayan Hadise, yaptığı figürler ve giydiği elbise ile takipçilerinin aklını başından aldı. Yeni paylaşımı ile gündemlerden düşmeyen Hadise, takipçilerinden de tam not almayı başardı! Peki, Hadise ne yaptı? Hadise, nasıl bir elbise giydi? İşte, detaylar…
19 Kas 2021 - 12:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.