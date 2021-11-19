Hadise Kıvrak Dansıyla Akılları Başlardan Aldı! Derin Yırtmacıyla Alev Alev Yaktı! “Hadise Sen Ne Yapıyorsun?”

Bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile sürdürdüğü mutlu birliktelikle gündemlerden düşmeyen Hadise, şimdilerde kendi paylaşımları ile adından söz ettirmeye başladı. Kendi Instagram hesabından yaptığı o paylaşım ile adından sıkça söz ettirmeye başlayan Hadise, yaptığı figürler ve giydiği elbise ile takipçilerinin aklını başından aldı. Yeni paylaşımı ile gündemlerden düşmeyen Hadise, takipçilerinden de tam not almayı başardı! Peki, Hadise ne yaptı? Hadise, nasıl bir elbise giydi? İşte, detaylar…