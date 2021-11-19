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19 Kas 2021 - 12:42

Camdaki Kız Dizisinde Göbek Attıran Ayrılık! Cana’nın Üzeri Çizildi, Nalan Baskın Yaptı! “Hoşça Kal Cana” Yapımcı – Yönetmen Kararını Verdi!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde göbek attıran veda gerçekleşti. Cana’nın üzeri resmen çizildi, Nalan büyük baskını yaptı. Bunun üzerine birçok kişi ise “Hoşça kal Cana” yorumlarında bulundu. Yapımcı ve yönetmen Cana hakkında kararını verirken; seyirciler ise “çok şükür” yorumunda bulundu! Peki, neler oluyor?