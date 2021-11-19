Camdaki Kız Dizisinde Göbek Attıran Ayrılık! Cana’nın Üzeri Çizildi, Nalan Baskın Yaptı! “Hoşça Kal Cana” Yapımcı – Yönetmen Kararını Verdi!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde göbek attıran veda gerçekleşti. Cana’nın üzeri resmen çizildi, Nalan büyük baskını yaptı. Bunun üzerine birçok kişi ise “Hoşça kal Cana” yorumlarında bulundu. Yapımcı ve yönetmen Cana hakkında kararını verirken; seyirciler ise “çok şükür” yorumunda bulundu! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Muzo’nun kız arkadaşıyla tanışan Sedat ve Nalan yemekte keyifli anlar yaşamıştı ta ki, Sedat’ın telefonunda Cana’nın ismini görene kadar! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.