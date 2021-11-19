- 19 Kas 2021 - 13:00 G: 19 Kas 2021 - 13:04

Sadakatsiz Dizisinde Asya’dan Aras’a Rest! Her Şeyi Anladı, İntikamını Aldı! Resmen Terör Estirdi! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Sadakatsiz dizisinde işler bir hayli karıştı. Kaybettiği hafızasını hatırladığı kareler ile geri kazanan Aras’ın Leyla’yı hatırlaması üzerine karışan Asya ve Aras arasında ipler bu kez Leyla’nın gelişi ile gerildi. İşte Sadakatsiz dizisinden son detaylar...

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Sadakatsiz dizisinde işler bir hayli karıştı. Kaybettiği hafızasını hatırladığı kareler ile geri kazanan Aras’ın Leyla’yı hatırlaması üzerine karışan Asya ve Aras arasında ipler bu kez Leyla’nın gelişi ile gerildi. Leyla’nın Aras’ın karısı olduğunu fark eden Volkan ise, Asya’yı doldurmaktan geri durmadı. Öte yandan seyircisinin yeni bölümlerini merak ile beklediği Sadakat dizisinde yaşananlar, herkesi şoke etmeyi başardı. Peki, Sadakat dizisinin son bölümünde neler oldu? Sadakatsiz dizisinde Asya, Aras’a neler yaptı? İşte, detaylar…


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19 Kas 2021 - 13:00 - Dizi Haberleri

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