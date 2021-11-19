- 19 Kas 2021 - 13:03 G: 19 Kas 2021 - 13:06

Kardeşlerim Dizisinde Acı Veda! Kimisi Ağladı, Kimisi Göbek Attı! Artık Son Noktayı Koydu, İlişiği Kesildi! Neler Oluyor?

ATV ekranları aracılığıyla iki sezondur seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Kardeşlerim dizisi, bu hafta iddialı bir bölüm ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Kardeşlerim dizisine ait son bölüm detayları haberimizde...

ATV ekranları aracılığıyla iki sezondur seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Kardeşlerim dizisi, bu hafta iddialı bir bölüm ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Başrollerinden birine veda etmeye hazırlanan Kardeşlerim dizisi, seyircisine büyük bir sürpriz yapıyor ve o isim ile yollarını ayırıyor! Peki, Kardeşlerim dizisine veda eden isim kim? Kardeşlerim dizisine veda eden isim neden diziden ayrılıyor? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

19 Kas 2021 - 13:03 - Dizi Haberleri

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