Kardeşlerim Dizisinde Acı Veda! Kimisi Ağladı, Kimisi Göbek Attı! Artık Son Noktayı Koydu, İlişiği Kesildi! Neler Oluyor?
ATV ekranları aracılığıyla iki sezondur seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Kardeşlerim dizisi, bu hafta iddialı bir bölüm ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Kardeşlerim dizisine ait son bölüm detayları haberimizde...
ATV ekranları aracılığıyla iki sezondur seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Kardeşlerim dizisi, bu hafta iddialı bir bölüm ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Başrollerinden birine veda etmeye hazırlanan Kardeşlerim dizisi, seyircisine büyük bir sürpriz yapıyor ve o isim ile yollarını ayırıyor! Peki, Kardeşlerim dizisine veda eden isim kim? Kardeşlerim dizisine veda eden isim neden diziden ayrılıyor? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
19 Kas 2021 - 13:03 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.