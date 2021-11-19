Ankara’da Herkesin Gitmek İçin Plan Yaptığı Gölcük Tabiat Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Gölcük Tabiat Parkı Etkinlikleri Nelerdir, Giriş Ücretli Mi?
. Peki, Gölcük Tabiat Parkı nerede, nasıl gidilir, Gölcük Tabiat Parkı etkinlikleri nelerdir, giriş ücretli mi? İşte, Gölcük Tabiat Parkı nerede, nasıl gidilir, Gölcük Tabiat Parkı etkinlikleri nelerdir, giriş ücretli mi hakkında merak edilen bütün detaylar…
Şehir hayatından uzaklaşmak ve nefes almak isteyen kişilerin gittiği adreslerden birisi de Gölcük Tabiat Parkı oluyor. Doğal güzelliği ile herkesi etkisi altına alan bu park her gün Ankara’dan ziyaretçi kabul ediyor. Binlerce kişinin ziyaret ettiği parka ise kolay bir şekilde ulaşım sağlanabiliyor. Türkiye’nin en ünlü doğal alanlarından birisi olan Gölcük Tabiat Parkı’na Ankara’dan gitmek oldukça kolay. Peki, Gölcük Tabiat Parkı nerede, nasıl gidilir, Gölcük Tabiat Parkı etkinlikleri nelerdir, giriş ücretli mi? İşte, Gölcük Tabiat Parkı nerede, nasıl gidilir, Gölcük Tabiat Parkı etkinlikleri nelerdir, giriş ücretli mi hakkında merak edilen bütün detaylar…
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19 Kas 2021 - 13:09 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.