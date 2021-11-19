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19 Kas 2021 - 13:12

Yargı’nın Ceylin’inden Bornozlu Paylaşım! Bacak Bacak Üstüne Attı, Tüm Fiziğini Kanıtladı! Görenler Hayran Kaldı, Mest Oldu! “Yok Artık”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da yer alan Pınar Deniz, bornozlu paylaşımıyla ağızları açık bıraktı! Bacak bacak üstüne atan Pınar Deniz, tüm fiziğini kanıtladı! Görenler hayran kaldı, mest oldu! Milyonlarca takipçisi olan Pınar Deniz’in bu paylaşımını görenler ise “Yok artık” yorumlarında bulundu. Peki, Pınar Deniz nasıl bir paylaşım yaptı?