- 19 Kas 2021 - 13:12 G: 19 Kas 2021 - 13:17

Yargı’nın Ceylin’inden Bornozlu Paylaşım! Bacak Bacak Üstüne Attı, Tüm Fiziğini Kanıtladı! Görenler Hayran Kaldı, Mest Oldu! “Yok Artık”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da yer alan Pınar Deniz, bornozlu paylaşımıyla ağızları açık bıraktı! Bacak bacak üstüne atan Pınar Deniz, tüm fiziğini kanıtladı! Görenler hayran kaldı, mest oldu! Milyonlarca takipçisi olan Pınar Deniz’in bu paylaşımını görenler ise “Yok artık” yorumlarında bulundu. Peki, Pınar Deniz nasıl bir paylaşım yaptı?

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde yer alan ve Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, güzelliğini sosyal medya paylaşımlarıyla kanıtlıyor. Dikkatleri üzerine çeken güzel ismin Yargı dizisindeki karakteri ise çok beğeniliyor. Gözü kara bir avukatı canlandıran Pınar Deniz, hayranlarını son paylaşımıyla birlikte mest etti. İşte Pınar Deniz’den gelen o şok paylaşım…

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19 Kas 2021 - 13:12 Ankara- Yaşam

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