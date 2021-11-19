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19 Kas 2021 - 14:26

Kardeşlerim Dizisinden Kadir’in Neden Ayrıldı Ortaya Çıktı! Apar Topar Diziden Çıkarılmıştı, Görenler Şoke Oldu! Meğer Halit Can Sarı…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’den Kadir’in neden ayrıldığı resmen ortaya çıktı! Apar topar diziden çıkarılan ismin kavga ettiği ve sette anlaşmazlık çıkardığı konunda iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü fakat gerçekler ortaya çıktı! Meğer Kardeşlerim dizisinin Kadir’i Halit Özgür Sarı, Kardeşlerim dizisinden…