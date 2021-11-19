- 19 Kas 2021 - 14:26 G: 19 Kas 2021 - 14:33

Kardeşlerim Dizisinden Kadir’in Neden Ayrıldı Ortaya Çıktı! Apar Topar Diziden Çıkarılmıştı, Görenler Şoke Oldu! Meğer Halit Can Sarı…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’den Kadir’in neden ayrıldığı resmen ortaya çıktı! Apar topar diziden çıkarılan ismin kavga ettiği ve sette anlaşmazlık çıkardığı konunda iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü fakat gerçekler ortaya çıktı! Meğer Kardeşlerim dizisinin Kadir’i Halit Özgür Sarı, Kardeşlerim dizisinden…

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi her anlamda çok beğeniliyordu. İlk bölümlerinde ağır dram yaşanırken; ilerleyen bölümlerde ise Asiye, Kadir gibi karakterlerin aşk hayatları ön plana çıkmıştı. İlk bölümüyle milyonları hüngür hüngür ağlatan Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı ise ortalığı kasıp kavurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Kas 2021 - 14:26 Ankara- Yaşam

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