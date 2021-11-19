19 Kas 2021 - 14:55 Güncelleme: 19 Kas 2021 - 15:07
Masterchef Azize İçin Masterchef Yarışması Resmen Bitti! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Bu Kez Yarışmayı Kendi İsteğiyle Bıraktı! “Ben Buraya…”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Azize, resmen isyan etti. Kendisi için Masterchef yarışmasının bittiğini gösteren sözlerde bulunan Azize Polat, takım oyuncularına açtı ağzını yumdu gözünü! Bu kez yarışmayı kendi isteğiyle resmen bıraktı. “Ben buraya…” sözleriyle başlayan Azize, şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Kadroya ikinci kez giren Azize, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Yarışmadan sadece yarım bölüm uzak duran Masterchef Azize, hayranlarını sevindirmişti. Peki, şimdi Azize neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.