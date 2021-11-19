- 19 Kas 2021 - 14:55 G: 19 Kas 2021 - 15:07

Masterchef Azize İçin Masterchef Yarışması Resmen Bitti! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Bu Kez Yarışmayı Kendi İsteğiyle Bıraktı! “Ben Buraya…”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Azize, resmen isyan etti. Kendisi için Masterchef yarışmasının bittiğini gösteren sözlerde bulunan Azize Polat, takım oyuncularına açtı ağzını yumdu gözünü! Bu kez yarışmayı kendi isteğiyle resmen bıraktı. “Ben buraya…” sözleriyle başlayan Azize, şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Kadroya ikinci kez giren Azize, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Yarışmadan sadece yarım bölüm uzak duran Masterchef Azize, hayranlarını sevindirmişti. Peki, şimdi Azize neler dedi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

19 Kas 2021 - 14:55 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Tunahan’a Acun Ilıcalı’dan Darbe! TV8’den Men Etti, Adının Üzerini Karaladı! Somer Şef O Paylaşımı Yaptığına Bin Pişman! “Yazıklar Olsun” mask
Masterchef Tunahan’a Acun Ilıcalı’dan Darbe! TV8’den Men Etti, Adının Üzerini Karaladı! Somer Şef O Paylaşımı Yaptığına Bin Pişman! “Yazıklar Olsun”
Masterchef Safanur’dan Üstsüz ŞOK Paylaşım! Masterchef’teki Halinden Eser Yok, “Şefler İzin Verse Neler Giyecek…” Alev Alev Yaktı! mask
Masterchef Safanur’dan Üstsüz ŞOK Paylaşım! Masterchef’teki Halinden Eser Yok, “Şefler İzin Verse Neler Giyecek…” Alev Alev Yaktı!
Masterchef Pelin’in Sevgilisi Aşkını Haykırdı! Esra Erol’a Katılmıştı, Başkasın Talip Olmuştu… Danilo Şefle Sevgili Oldukları Konuşulunca Daha Fazla Dayanamadı… mask
Masterchef Pelin’in Sevgilisi Aşkını Haykırdı! Esra Erol’a Katılmıştı, Başkasın Talip Olmuştu… Danilo Şefle Sevgili Oldukları Konuşulunca Daha Fazla Dayanamadı…
Masterchef Mehmet Şef Dilara’yı Yerden Yere Vurdu! “Rezillik Sizin Yaptığınız” Sevgilisi Sergen’in Yanında Öyle Şeyler Dedi Ki… Neler Oluyor? mask
Masterchef Mehmet Şef Dilara’yı Yerden Yere Vurdu! “Rezillik Sizin Yaptığınız” Sevgilisi Sergen’in Yanında Öyle Şeyler Dedi Ki… Neler Oluyor?
Masterchef All Star İçin Bomba İsimler Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Öyle İsimlerle Anlaştı Ki, Kıyamet TV8’de Kopacak! Barbaros, Alican… mask
Masterchef All Star İçin Bomba İsimler Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Öyle İsimlerle Anlaştı Ki, Kıyamet TV8’de Kopacak! Barbaros, Alican…
MasterChef 2021 Full İzle! 18 Kasım 2021 MasterChef 116. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 18 Kasım 2021 MasterChef 116. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Masterchef Somer Şef'le İlgili Çok Şaşırtan Gerçek! Mehmet Şef Meğer Çok Daha... Somer Şef'le İlgili Ortaya Çıkan İnanılmaz Gerçek! mask
Masterchef Somer Şef'le İlgili Çok Şaşırtan Gerçek! Mehmet Şef Meğer Çok Daha... Somer Şef'le İlgili Ortaya Çıkan İnanılmaz Gerçek!
Masterchef Görkem Diskalifiye! Milyonlar Şok... Öyle Bir Yanlış Yaptı ki; Sosyal Medya Sallanıyor! "Haksızlık" mask
Masterchef Görkem Diskalifiye! Milyonlar Şok... Öyle Bir Yanlış Yaptı ki; Sosyal Medya Sallanıyor! "Haksızlık"
Masterchef Türkiye Yarışmacısı Görkem Delirdi! Artık Sabrı Taştı, Yayında Cinnet Geçirip İsyan Etti! Tek Tek Açıkladı... mask
Masterchef Türkiye Yarışmacısı Görkem Delirdi! Artık Sabrı Taştı, Yayında Cinnet Geçirip İsyan Etti! Tek Tek Açıkladı...
Masterchef Danilo Şef Tüm Hayranlarını Şoka Soktu! Büyük Yasa Girdi... Öyle Mutsuz ki, Somer Şef ve Mehmet Şef Bile Endişeli! Neler Oluyor? mask
Masterchef Danilo Şef Tüm Hayranlarını Şoka Soktu! Büyük Yasa Girdi... Öyle Mutsuz ki, Somer Şef ve Mehmet Şef Bile Endişeli! Neler Oluyor?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kardeşlerim Dizisinden Kadir’in Neden Ayrıldı Ortaya Çıktı! Apar Topar Diziden Çıkarılmıştı, Görenler Şoke Oldu! Meğer Halit Can Sarı… mask
Kardeşlerim Dizisinden Kadir’in Neden Ayrıldı Ortaya Çıktı! Apar Topar Diziden Çıkarılmıştı, Görenler Şoke Oldu! Meğer Halit Can Sarı…
Yargı’nın Ceylin’inden Bornozlu Paylaşım! Bacak Bacak Üstüne Attı, Tüm Fiziğini Kanıtladı! Görenler Hayran Kaldı, Mest Oldu! “Yok Artık” mask
Yargı’nın Ceylin’inden Bornozlu Paylaşım! Bacak Bacak Üstüne Attı, Tüm Fiziğini Kanıtladı! Görenler Hayran Kaldı, Mest Oldu! “Yok Artık”
Fahriye Evcen Akılları Başlardan Aldı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Oğlu Karan Kıskandı! Milyonları Ayağa Kaldırdı! mask
Fahriye Evcen Akılları Başlardan Aldı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Oğlu Karan Kıskandı! Milyonları Ayağa Kaldırdı!
Camdaki Kız Dizisinde Göbek Attıran Ayrılık! Cana’nın Üzeri Çizildi, Nalan Baskın Yaptı! “Hoşça Kal Cana” Yapımcı – Yönetmen Kararını Verdi! mask
Camdaki Kız Dizisinde Göbek Attıran Ayrılık! Cana’nın Üzeri Çizildi, Nalan Baskın Yaptı! “Hoşça Kal Cana” Yapımcı – Yönetmen Kararını Verdi!
Hadise Kıvrak Dansıyla Akılları Başlardan Aldı! Derin Yırtmacıyla Alev Alev Yaktı! “Hadise Sen Ne Yapıyorsun?” mask
Hadise Kıvrak Dansıyla Akılları Başlardan Aldı! Derin Yırtmacıyla Alev Alev Yaktı! “Hadise Sen Ne Yapıyorsun?”
Hadise Tüm Kıvraklığını Gösterdi, Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle Şoke Etti! Görenler Cayır Cayır Yandı, Tutuştu! “Hadise Sen Ne Yaptın?” mask
Hadise Tüm Kıvraklığını Gösterdi, Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle Şoke Etti! Görenler Cayır Cayır Yandı, Tutuştu! “Hadise Sen Ne Yaptın?”
Masterchef Safanur’dan Üstsüz ŞOK Paylaşım! Masterchef’teki Halinden Eser Yok, “Şefler İzin Verse Neler Giyecek…” Alev Alev Yaktı! mask
Masterchef Safanur’dan Üstsüz ŞOK Paylaşım! Masterchef’teki Halinden Eser Yok, “Şefler İzin Verse Neler Giyecek…” Alev Alev Yaktı!
Masterchef Pelin’in Sevgilisi Aşkını Haykırdı! Esra Erol’a Katılmıştı, Başkasın Talip Olmuştu… Danilo Şefle Sevgili Oldukları Konuşulunca Daha Fazla Dayanamadı… mask
Masterchef Pelin’in Sevgilisi Aşkını Haykırdı! Esra Erol’a Katılmıştı, Başkasın Talip Olmuştu… Danilo Şefle Sevgili Oldukları Konuşulunca Daha Fazla Dayanamadı…
Hande Erçel Instagram’ı Salladı, Alev Alev Yaktı! 4 Kare Pozuyla Akılları Başlardan Aldı! “Bu Kadar Güzel Olma Be” 25 Milyon Ayaklandı! mask
Hande Erçel Instagram’ı Salladı, Alev Alev Yaktı! 4 Kare Pozuyla Akılları Başlardan Aldı! “Bu Kadar Güzel Olma Be” 25 Milyon Ayaklandı!
Ünlü Oyuncu Hatice Aslan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Hamlet Dizsindeki Partneri Erdal Beşikçioğlu İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Ünlü Oyuncu Hatice Aslan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Hamlet Dizsindeki Partneri Erdal Beşikçioğlu İle Yaşları Dikkat Çekti
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Azize İçin Masterchef Yarışması Resmen Bitti! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Bu Kez Yarışmayı Kendi İsteğiyle Bıraktı! “Ben Buraya…” mask
Masterchef Azize İçin Masterchef Yarışması Resmen Bitti! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Bu Kez Yarışmayı Kendi İsteğiyle Bıraktı! “Ben Buraya…”
Kardeşlerim Dizisinden Kadir’in Neden Ayrıldı Ortaya Çıktı! Apar Topar Diziden Çıkarılmıştı, Görenler Şoke Oldu! Meğer Halit Can Sarı… mask
Kardeşlerim Dizisinden Kadir’in Neden Ayrıldı Ortaya Çıktı! Apar Topar Diziden Çıkarılmıştı, Görenler Şoke Oldu! Meğer Halit Can Sarı…
Survivor Ayşe All Star’da Geliyor! Kıyameti Koparacak, Her Gün Kavga Edecek! Anlaşma İmzalandı, Acun Medya Kapısına Kadar… mask
Survivor Ayşe All Star’da Geliyor! Kıyameti Koparacak, Her Gün Kavga Edecek! Anlaşma İmzalandı, Acun Medya Kapısına Kadar…
Masterchef Tunahan’a Acun Ilıcalı’dan Darbe! TV8’den Men Etti, Adının Üzerini Karaladı! Somer Şef O Paylaşımı Yaptığına Bin Pişman! “Yazıklar Olsun” mask
Masterchef Tunahan’a Acun Ilıcalı’dan Darbe! TV8’den Men Etti, Adının Üzerini Karaladı! Somer Şef O Paylaşımı Yaptığına Bin Pişman! “Yazıklar Olsun”
Üç Kuruş Dizisinde Büyük Oyun Ortaya Çıktı, İrfan Hapı Yuttu! Son Noktaya Gelindi, Hayat Durdu! Neler Oluyor? mask
Üç Kuruş Dizisinde Büyük Oyun Ortaya Çıktı, İrfan Hapı Yuttu! Son Noktaya Gelindi, Hayat Durdu! Neler Oluyor?
Yargı’nın Ceylin’inden Bornozlu Paylaşım! Bacak Bacak Üstüne Attı, Tüm Fiziğini Kanıtladı! Görenler Hayran Kaldı, Mest Oldu! “Yok Artık” mask
Yargı’nın Ceylin’inden Bornozlu Paylaşım! Bacak Bacak Üstüne Attı, Tüm Fiziğini Kanıtladı! Görenler Hayran Kaldı, Mest Oldu! “Yok Artık”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status