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19 Kas 2021 - 14:55

Masterchef Azize İçin Masterchef Yarışması Resmen Bitti! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Bu Kez Yarışmayı Kendi İsteğiyle Bıraktı! “Ben Buraya…”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Azize, resmen isyan etti. Kendisi için Masterchef yarışmasının bittiğini gösteren sözlerde bulunan Azize Polat, takım oyuncularına açtı ağzını yumdu gözünü! Bu kez yarışmayı kendi isteğiyle resmen bıraktı. “Ben buraya…” sözleriyle başlayan Azize, şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…