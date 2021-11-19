- 19 Kas 2021 - 15:24 G: 19 Kas 2021 - 15:29

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Demir Yaman Rüzgarı! Züleyha Yıkıldı, Hayatı Durdu! Karşısında Görünce Elli Ayağına Dolandı! “Yazık Oldu”

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanalar Çukurova dizisinde Demir Yaman rüzgarları resmen etti! Züleyha’yı yıkan manzara, Bir Zamanlar Çukurova izleyicisinin hayatını durdurdu! Karşısında Demir Yaman’ı gören Züleyha’nın eli ayağına dolandı! Birçok kişi ise Demir Yaman için “Yazık oldu” yorumlarında bulundu. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darca gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü şok etti. Demir Yaman’ı son kez gören seyirci, ne diyeceğini bilemez hale geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Kas 2021 - 15:24 Ankara- Yaşam

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