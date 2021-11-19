Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Demir Yaman Rüzgarı! Züleyha Yıkıldı, Hayatı Durdu! Karşısında Görünce Elli Ayağına Dolandı! “Yazık Oldu”
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanalar Çukurova dizisinde Demir Yaman rüzgarları resmen etti! Züleyha’yı yıkan manzara, Bir Zamanlar Çukurova izleyicisinin hayatını durdurdu! Karşısında Demir Yaman’ı gören Züleyha’nın eli ayağına dolandı! Birçok kişi ise Demir Yaman için “Yazık oldu” yorumlarında bulundu. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darca gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü şok etti. Demir Yaman’ı son kez gören seyirci, ne diyeceğini bilemez hale geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.