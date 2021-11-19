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19 Kas 2021 - 15:24

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Demir Yaman Rüzgarı! Züleyha Yıkıldı, Hayatı Durdu! Karşısında Görünce Elli Ayağına Dolandı! “Yazık Oldu”

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanalar Çukurova dizisinde Demir Yaman rüzgarları resmen etti! Züleyha’yı yıkan manzara, Bir Zamanlar Çukurova izleyicisinin hayatını durdurdu! Karşısında Demir Yaman’ı gören Züleyha’nın eli ayağına dolandı! Birçok kişi ise Demir Yaman için “Yazık oldu” yorumlarında bulundu. Peki, neler oluyor?