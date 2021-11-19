- 19 Kas 2021 - 15:33 G: 19 Kas 2021 - 15:38

Kasım ve Aralık Ankara Konserleri Belli Oldu! If Performance Hall Ankara Kasım ve Aralık Konserleri Hangileri, Kimler Sahne Alacak?

Peki, Kasım ve Aralık Ankara konserleri belli oldu, If Performance Hall Kasım ve Aralık konserleri hangileri? İşte, Kasım ve Aralık Ankara konserleri belli oldu, If Performance Hall Kasım ve Aralık konserleri hangileri hakkında merak edilen bütün detaylar…

Ankara’nın vazgeçilmez eğlence mekanları arasında yer alan If Performance Hall Kasım ve Aralık ayındaki konserleri ile müthiş bir zaman geçirmeye imkan sunuyor. Sahip olduğu dekorasyonu ve ses sistemi ile en beğenilen mekanlardan birisi olarak şehirde oldukça fazla tercih ediliyor. Müzik dinlemek isteyenlerin gittiği mekan Kasım ve Aralık aylarındaki konserleri ile dikkat çekiyor. Peki, Kasım ve Aralık Ankara konserleri belli oldu, If Performance Hall Kasım ve Aralık konserleri hangileri? İşte, Kasım ve Aralık Ankara konserleri belli oldu, If Performance Hall Kasım ve Aralık konserleri hangileri hakkında merak edilen bütün detaylar…

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19 Kas 2021 - 15:33 - Yaşam

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Kasım ve Aralık Ankara Konserleri Belli Oldu! If Performance Hall Ankara Kasım ve Aralık Konserleri Hangileri, Kimler Sahne Alacak? mask
Kasım ve Aralık Ankara Konserleri Belli Oldu! If Performance Hall Ankara Kasım ve Aralık Konserleri Hangileri, Kimler Sahne Alacak?
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