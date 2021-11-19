Kasım ve Aralık Ankara Konserleri Belli Oldu! If Performance Hall Ankara Kasım ve Aralık Konserleri Hangileri, Kimler Sahne Alacak?
Peki, Kasım ve Aralık Ankara konserleri belli oldu, If Performance Hall Kasım ve Aralık konserleri hangileri? İşte, Kasım ve Aralık Ankara konserleri belli oldu, If Performance Hall Kasım ve Aralık konserleri hangileri hakkında merak edilen bütün detaylar…
Ankara’nın vazgeçilmez eğlence mekanları arasında yer alan If Performance Hall Kasım ve Aralık ayındaki konserleri ile müthiş bir zaman geçirmeye imkan sunuyor. Sahip olduğu dekorasyonu ve ses sistemi ile en beğenilen mekanlardan birisi olarak şehirde oldukça fazla tercih ediliyor. Müzik dinlemek isteyenlerin gittiği mekan Kasım ve Aralık aylarındaki konserleri ile dikkat çekiyor. Peki, Kasım ve Aralık Ankara konserleri belli oldu, If Performance Hall Kasım ve Aralık konserleri hangileri? İşte, Kasım ve Aralık Ankara konserleri belli oldu, If Performance Hall Kasım ve Aralık konserleri hangileri hakkında merak edilen bütün detaylar…
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19 Kas 2021 - 15:33 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.