Ankara’da Ben Buraya Daha Önce Nasıl Gitmedim Diyeceğiniz Ücretsiz Kamp Alanı Işık Dağı Nerede, Nasıl gidilir? Doğa Harikası Işık Dağı’nda Neler Yapılabilir?

Başkentteki binalar ve yoğun iş hayatından dolayı doğaya ait bir yaşam oldukça zordur. Kişiler şehir yaşamından uzaklaşmak ve stres atmak için uygun tatil yerleri ararlar. Bütün kalabalıktan uzaklaşmak ve sakin bir şekilde tatil yapmak isteyen kişiler ise ilk olarak kamp yerlerini araştırırlar. Ankara’ya yakın öyle güzel bir kamp yeri var ki gören herkesi büyülüyor. Peki, Ankara’da gören herkesi etkisi altına alan ücretsiz kamp alanı Işık Dağı nerede, nasıl gidilir? İşte, Ankara’da gören herkesi etkisi altına alan ücretsiz kamp alanı Işık Dağı nerede, nasıl gidilir hakkında merak edilen bütün detaylar…

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