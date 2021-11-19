Ankara’da Ben Buraya Daha Önce Nasıl Gitmedim Diyeceğiniz Ücretsiz Kamp Alanı Işık Dağı Nerede, Nasıl gidilir? Doğa Harikası Işık Dağı’nda Neler Yapılabilir?
Peki, Ankara’da gören herkesi etkisi altına alan ücretsiz kamp alanı Işık Dağı nerede, nasıl gidilir? İşte, Ankara’da gören herkesi etkisi altına alan ücretsiz kamp alanı Işık Dağı nerede, nasıl gidilir hakkında merak edilen bütün detaylar…
Başkentteki binalar ve yoğun iş hayatından dolayı doğaya ait bir yaşam oldukça zordur. Kişiler şehir yaşamından uzaklaşmak ve stres atmak için uygun tatil yerleri ararlar. Bütün kalabalıktan uzaklaşmak ve sakin bir şekilde tatil yapmak isteyen kişiler ise ilk olarak kamp yerlerini araştırırlar. Ankara’ya yakın öyle güzel bir kamp yeri var ki gören herkesi büyülüyor. Peki, Ankara’da gören herkesi etkisi altına alan ücretsiz kamp alanı Işık Dağı nerede, nasıl gidilir? İşte, Ankara’da gören herkesi etkisi altına alan ücretsiz kamp alanı Işık Dağı nerede, nasıl gidilir hakkında merak edilen bütün detaylar…
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19 Kas 2021 - 15:38 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.